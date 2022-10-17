Как защитить свой компьютер от атаки вирусов: будьте осторожны

Сегодня все чаще совершаются атаки на гаджеты простых пользователей с целью угона данных и дальнейшего их использования в своих целях.
Поэтому основные правила по кибербезопасности следует знать каждому, кто может стать жертвой онлайн злоумышленников.
Об этом украинцам напоминают в Госспецсвязи.
Такая привычка почти полностью нивелирует возможность попадания вируса или вредоносного приложения в операционную систему вашего компьютера, чего нельзя сказать о сайтах с пиратскими версиями программ.
То же касается и приложений на телефон. Загружайте их только из официальных магазинов приложений: Play Market, App Gallery, App Store и Google Play.
В этом случае риски такие же, как и с загрузкой файлов с пиратских сайтов. Запомните: официально - значит безопасно.
Если же какая-либо лицензионная программа слишком дорогая, попробуйте найти бесплатные программы с похожим функционалом других надежных разработчиков.
Потенциально опасными могут быть файлы с расширениями:
Для выполнения своих функций программы могут просить определенные разрешения, например, на доступ к контактам.
Однако не всем приложениям для нормальной работы необходим доступ к вашей геолокации или персональной информации. Поэтому будьте с этим аккуратны.
Перед загрузкой обязательно проверяйте информацию о том, кто разработчик и владелец приложения. Полезно также узнать о работе самих программ по опыту использования другими людьми.
Включите запрет установки приложений из непроверенных источников и запрет автоматической загрузки файлов, а для браузера - функцию "каждый раз запрашивать место хранения файла перед загрузкой".
Таким образом, если случайно перейдете по вредоносной ссылке, загрузка не начнется автоматически и потребует подтверждения.
Помните о безопасности в интернете (фото: cip.gov.ua/ua)
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