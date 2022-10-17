Как защитить свой компьютер от атаки вирусов: будьте осторожны

Загружайте приложения только на официальных сайтах разработчиков и в официальных магазинах ПО

Такая привычка почти полностью нивелирует возможность попадания вируса или вредоносного приложения в операционную систему вашего компьютера, чего нельзя сказать о сайтах с пиратскими версиями программ.

То же касается и приложений на телефон. Загружайте их только из официальных магазинов приложений: Play Market, App Gallery, App Store и Google Play.

Используйте только лицензионные версии

В этом случае риски такие же, как и с загрузкой файлов с пиратских сайтов. Запомните: официально - значит безопасно.

Если же какая-либо лицензионная программа слишком дорогая, попробуйте найти бесплатные программы с похожим функционалом других надежных разработчиков.

Проверяйте с помощью антивируса исполняемые файлы перед их запуском

Потенциально опасными могут быть файлы с расширениями:

.exe

.iso

.bin

.ini

.dll

.com

.sys

.bat

.js

.apk

Обращайте внимание на разрешения, которые требует предоставить приложение при установке

Для выполнения своих функций программы могут просить определенные разрешения, например, на доступ к контактам.

Однако не всем приложениям для нормальной работы необходим доступ к вашей геолокации или персональной информации. Поэтому будьте с этим аккуратны.

Читайте отзывы пользователей, которые уже загрузили приложение

Перед загрузкой обязательно проверяйте информацию о том, кто разработчик и владелец приложения. Полезно также узнать о работе самих программ по опыту использования другими людьми.

Избегайте загрузки из неизвестных источников

Включите запрет установки приложений из непроверенных источников и запрет автоматической загрузки файлов, а для браузера - функцию "каждый раз запрашивать место хранения файла перед загрузкой".

Таким образом, если случайно перейдете по вредоносной ссылке, загрузка не начнется автоматически и потребует подтверждения.

Помните о безопасности в интернете (фото: cip.gov.ua/ua)