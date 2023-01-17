Как защитить авто от обстрелов и есть ли компенсации в случае повреждения: советы водителям
Во время войны невозможно полностью защитить себя или свое имущество. Однако есть определенные рекомендации, которые помогут максимально обезопаситься от повреждения в результате боевых действий. В тому числе, часто ущерб терпят автомобили, припаркованные на улице.
О том, какое место для машины считается самым безопасным во время войны и предусмотрена ли компенсация в случае повреждения, сообщает ресурс Avtosota.
Какие опасности угрожают автомобилю
При обстреле на авто могут упасть обломки боеприпасов. На работоспособность машины повлияют, прежде всего, те, которые попадут в подкапотное пространство и этим повредят непосредственно мотор или другое оборудование.
При мощном ударе неподалеку от авто опасна взрывная волна. В таких случаях прежде всего страдает лобовое стекло. Также часто повреждаются металлические боковые панели.
Также не стоит забывать о мародерстве. Украсть могут как сам автомобиль, так и некоторые элементы из него.
Какое место для авто самое безопасное
Лучше всего во время войны автомобиль парковать в подземном гараже. И чем толще его стены, тем лучше. Впрочем, даже они не спасут при прямом попадании снаряда.
Металлический гараж убережет разве что от мародеров и небольших обломков после взрыва снаряда неподалеку. Несколько лучше защитит от этого кирпичный гараж.
Предусмотрена ли компенсация за поврежденное авто
Если автомобиль все-таки пострадал от обстрелов, то теоретически можно получить компенсацию от государства. В приложении "Дия" есть опция подачи заявки на возмещение убытков по недвижимому имуществу. Впрочем, вскоре также ожидают такую услугу и для движимого имущества.
Страховые компании в таких случаях руководствуются пунктом о форс-мажоре, который не предусматривает выплат за поврежденный автомобиль.
Впрочем, в последнее время в этом плане наблюдаются определенные сдвиги. Некоторые компании добавили пункт с возможностью частичного восстановления ТС в случае повреждения в результате боевых действий.
Если ваш автомобиль был полностью уничтожен или получил такие повреждения, после которых не пригоден для эксплуатации, необходимо обратиться в сервисный центр МВД, чтобы снять его с регистрации.
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