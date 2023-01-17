Як захистити авто від обстрілів і чи є компенсації у випадку пошкодження: поради водіям

Під час війни нереально повністю захистити себе чи своє майно. Проте є певно рекомендації, які допоможуть максимально убезпечитись від пошкодження у наслідок бойових дій. Зокрема, часто збитків зазнають автомобілі, які припарковані на вулиці.

Про те, яке місце для машини вважається найбезпечнішим під час війни та чи передбачена компенсація у випадку пошкодження, повідомляє ресурс Avtosota.

Які небезпеки загрожують автомобілю

Під час обстрілів на авто можуть впасти уламки боєприпасів. На працездатність машини вплинуть насамперед ті, які потраплять у підкапотний простір і цим пошкодять безпосередньо мотор чи інше устаткування.

При потужному ударі неподалік для авто небезпечна вибухова хвиля. У таких випадках перш за все потерпає лобове скло. Також часто пошкоджуються металеві бічні панелі.

Також не варто забувати про мародерство. Вкрасти можуть, як сам автомобіль, так і деякі елементи з нього.

Яке місце для авто найбезпечніше

Найкраще під час війни автомобіль паркувати у підземному гаражі. І чим товстіші його стіни, тим краще. Втім навіть вони не врятують при прямому влучанні снаряда.

Металевий гараж вбереже хіба від мародерів та невеликих уламків після вибуху снаряда неподалік. Трохи краще захистить від цього цегляний гараж.

Чи передбачена компенсація за пошкоджене авто

Якщо автомобіль все-таки постраждав від обстрілів, то теоретично можна отримати компенсацію від держави. У додатку "Дія" є опція подачі заявки на відшкодування збитків щодо нерухомого майна. Втім незабаром також очікують на таку послугу і для рухомого майна.

Страхові компанії у таких випадках керуються пунктом про форс-мажор, який не передбачає виплат за пошкоджене авто.

Втім, останнім часом у цьому плані спостерігаються певні зрушення. Деякі компанії додали пункт із можливістю часткового відновлення ТЗ у разі пошкодження внаслідок бойових дій.

Якщо ваш автомобіль був повністю знищений або отримав такі пошкодження, після яких не придатний для експлуатації, необхідно звернутися до сервісного центру МВС, щоб зняти його з реєстрації.