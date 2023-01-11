Дворники на авто больше не будут замерзать, если воспользуетесь этими советами

Для водителей частой проблемой зимой становится налипание мокрого снега и замерзание дворников. Это значительно ухудшает обзор дороги и может стать причиной аварии. Однако есть несколько способов, которые помогут автомобилистам избежать этих трудностей в холодное время года.

Что нужно сделать водителям, чтобы не допустить замерзания дворников и налипания снега на них, рассказываем ниже.

Зимние дворники

Хорошим решением станет монтаж специальных дворников для машины. В автомобильных магазинах есть несколько вариантов такого устройства.

Опытные водители советуют выбирать зимние дворники классической каркасной конструкции с резиновым чехлом. Он защищает каркас от обледенения, а сама рабочая часть немного длиннее и мягче обычной - это усложняет обледенение.

Дворники с подогревом

Этот способ также очень действенный, но недешевый. Цена зависит от выбранной модели, изготовителя, а также самой марки машины. В среднем придется выложить за такие дворники в районе 1700 грн. за комплект.

Учтите и тот фактор, что обогрев ветрового стекла не поможет обогреть дворники при движении машины, поскольку его функция - растопить лед после долгой стоянки.

Спиртосодержащая жидкость

Значительно более простым и более дешевым решением будет применение спиртосодержащей жидкости. Для этого нужно протереть резинку и каркас щетки. Однако эффект такого метода длится недолго. Но если вы планируете ехать на небольшие дистанции, это вполне рабочий вариант.

Силиконовая смазка

Также зимой можно использовать силиконовую смазку для дворников. Этот способ несколько эффективнее предыдущего.

Такая смазка может держаться на щетке и на каркасе несколько дней. При этом важно, не нанести слишком много вещества, чтобы оно, попав на стекло, не ухудшило осмотр дороги водителю.

Зимний режим дворников

На всех современных машинах дворники "паркуются" в невидимой для водителя зоне в самом низу. Плюс в том, что они не перекрывают осмотр водителю, минус - не попадают на прогреваемую часть стекла.

Поэтому у некоторых моделей машин предусмотрен специальный зимний режим для дворников. Такая опция есть, например, у Лэнд Ровера. Водителям следует ее использовать во время снегопадов или при минусовой температуре.