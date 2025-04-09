Переедание - не ваша вина: новое открытие ученых об ожирении и еде меняет все

В чем заключается новое исследование ученых?

Оказывается, проблема часто кроется не в чрезмерной любви к еде, а наоборот - в сниженной способности получать от нее удовольствие.

Исследователи обнаружили, что люди с избыточным весом и ожирением нередко наслаждаются едой меньше, чем люди со здоровым весом. Постоянное потребление продуктов с высоким содержанием жира может со временем "приучить" мозг воспринимать такую пищу как менее сытную и приятную. Это нарушает работу центра вознаграждения мозга.

Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что ключевую роль в этом процессе играет белок нейротензин. Когда его уровень в мозге грызунов, питавшихся жирной пищей, искусственно восстановили, их здоровая реакция на еду вернулась, а склонность к перееданию значительно уменьшилась. Это свидетельствует о том, что восстановление способности получать удовольствие от еды, а не ее подавление, может стать ключом к осознанному питанию и коррекции пищевого поведения.

Этот подход кардинально отличается от современных популярных препаратов для похудения на основе GLP-1 (как Ozempic), которые работают преимущественно на подавление аппетита. Новое исследование предлагает сосредоточиться на восстановлении здоровой работы системы вознаграждения мозга. Ведьудовольствие от еды - важный эволюционный механизм. Когда он нарушен, люди начинают есть по привычке, от скуки или стресса, не получая настоящего наслаждения, что и приводит к перееданию.

Хотя исследование проводилось на мышах, учёные считают результаты многообещающими и для людей, поскольку мозговые механизмы и химические процессы у грызунов и людей во многом похожи. Стоит упомянуть, что многие прорывы в лечении ожирения, включая разработку препаратов типа семаглутида, начинались именно с исследований на грызунах.

Получаете ли вы удовольствие от еды?

Как понять, правильно ли работает ваш центр вознаграждения? Спросите себя во время еды: "Получаю ли я все еще удовольствие?". Осознание этого поможет сделать паузу и осознанный выбор. Обращайте внимание, не едите ли вы автоматически, не чувствуя вкуса, или не тянетесь за перекусом от скуки.

Исследование напоминает: еда - это не только топливо. Она тесно связана с эмоциями и удовольствием. Попробуйте есть осознанно, выбирая не только вкусные, но и питательные продукты, экспериментируя со здоровыми ингредиентами и наслаждаясь каждым кусочком без спешки.

Если вы боретесь с перееданием или едите без удовольствия, возможно, дело не только в силе воли, а в биологических изменениях мозга, которые, как надеются ученые, можно будет скорректировать в будущем.