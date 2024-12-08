Как забыть об измене: 13 практических советов

Как пережить измену

Не подавляйте эмоции

Слезы, гнев, разочарование, мат и даже истерики - это нормальные реакции на измену. Не пытайтесь их сдерживать.

Говорите о своих чувствах

Поделитесь своими переживаниями с близкими людьми, которым вы доверяете: друзьями, членами семьи или терапевтом.

Поймите причины боли

Постарайтесь понять, почему вас так зацепила измена. Это поможет вам проработать свои чувства и укрепить свою самооценку.

Работайте над собой

Измена может стать толчком для личностного роста. Займитесь саморазвитием, найдите новые хобби и интересы.

Ограничьте общение

Старайтесь максимально минимизировать контакт с человеком, который вас изменил: никаких переписок, отпишитесь от него в социальных сетях и тому подобное. А еще избавьтесь от вещей, которые напоминают об этом человеке. Это все поможет вам быстрее оправиться.

Физическая активность и здоровое питание

Следите за своим рационом, занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе. Физическая активность и здоровое питание помогут снять стресс и улучшат настроение. Мысли об изменчивом партнере точно отойдут на второй план.

Отдых

Выделяйте время на отдых и расслабление. Это может быть чтение книг, занятия йогой или просто прогулка по парку. Если есть возможность - возьмите короткий отпуск на работе, но не сидите дома, а съездите в другой город и устройте себе хотя бы день-два экскурсий.

Не обвиняйте себя!

Вы не виноваты: измена - это поступок другого человека. Не берите ответственность за то, что произошло!

Работайте над самооценкой

Измена может подорвать вашу веру в себя. Напоминайте чаще себе о своих достижениях в разных сферах и положительных качествах.

Будьте терпеливыми

Излечение ран требует времени. Не ожидайте, что вы забудете об измене за один день. Это естественный процесс, который требует времени и терпения. Особенно, если изменил человек, с которым вы были в длительных отношениях.

Не бойтесь обратиться за помощью

Если вы не можете справиться самостоятельно, обратитесь к психологу. Специалист поможет вам проработать свои эмоции и найти выход из сложной ситуации.

Не бойтесь новых отношений

Со временем вы готовы будете к новым отношениям. Главное - не спешить. Определите для себя, какие отношения вы считаете приемлемыми, а какие - нет. Не бойтесь отстаивать свои границы (как это делать, вы можете почитать в нашем материал о том, как установить личные границы). И, конечно, проанализируйте предыдущие отношения, чтобы понять, что привело к измене. Это поможет вам избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

Живите полноценной жизнью

Предательство не должно стать концом света. Продолжайте жить, ставить цели и достигать их!

Это важно! Каждый человек переживает разрыв по-своему. Главное - не оставаться наедине со своими проблемами и искать поддержку у близких людей или специалистов.