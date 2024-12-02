Новые отношения после разрыва или потери любимых: когда и как их начинать

Утрата любимого человека всегда сопровождается болью, опустошением и ощущением, что жизнь больше никогда не будет такой, как раньше. Однако время лечит, и возникает необходимость двигаться дальше и открываться новым отношениям. Это может вызвать страхи, сомнения или чувство вины. Как же понять, что вы готовы к новым отношениям, и начать их правильно?

Когда и как начинать новые отношения после потери, рассказала магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина для РБК-Украина (проект Styler).

Как понять, что пора двигаться дальше

Вы прожили боль потери

Если вы позволили себе почувствовать и принять боль утраты, это признак того, что вы готовы к новым чувствам. Подавленные эмоции могут препятствовать построению здоровых отношений.

Возникает интерес к жизни

Если вы начали испытывать радость в маленьких вещах, интересоваться людьми и окружающим миром, это сигнал, что сердце готово открыться новому.

Отсутствие чувства вины

Многие люди чувствуют, что новые отношения - это предательство памяти о любимом человеке. Однако любовь, которую вы пережили, всегда останется частью вашей жизни. Начало новых отношений - это не замена, а продолжение вашего пути.

Как начать новые отношения

Позвольте этому опыту быть новым, не сравнивайте нового партнера с предыдущим. Если постоянно возвращаться в воспоминаниях к прежнему и искать что-то для сравнения между двумя партнерами, это приведет к перенесению старого опыта в новые отношения. Будьте честны с самого начала. Вы извлекли из предыдущих отношений уроки, поэтому сразу укажите, какие у вас "болевые" точки и чего лучше избегать в отношениях. Двигайтесь постепенно. Дайте себе время и не торопитесь. Узнавайте нового человека постепенно, чтобы понять, готовы ли вы к более глубокой связи.

А если накрывает сомнениями?

Прислушайтесь к себе. Если чувство тревоги или вины слишком сильно, возможно, вы еще не готовы. Дайте себе время.

Обратитесь за поддержкой. Разговор с психологом поможет понять свои эмоции и определить, что вам нужно.

"Новые отношения - это не измена прошлому, а возможность обрести новую радость и поддержку в жизни. Помните, что у вас есть право на счастье, и ваша способность любить свидетельствует о вашей силе и желании жить дальше", - советует Наталья Гарина.