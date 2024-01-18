Как ездить зимой на буксире: водителям дали важные рекомендации

Рекомендации по ПДД

Включите ближний свет фар на автомобиле, выполняющем буксировку. Тот, чье авто буксируют, включает аварийную сигнализацию. При этом фары включать не стоит, чтобы не слепить буксирующего. А вот габариты или ходовые огни не будут лишними.

Другие важные пункты о буксировке в ПДД следующие:

при буксировке скорость не должна превышать 50 км/ч

жесткое сцепление должно обеспечивать расстояние между транспортными средствами не более четырех метров, гибкое - в пределах четырех-шести метров

перед началом буксировки водители механических транспортных средств должны согласовать порядок подачи сигналов

буксировка запрещается на гибкой сцепке во время гололеда

для обозначения гибкого сцепления при буксировке используют флажки или щитки размером 200 х 200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми полосами.

Как эффективно буксировать авто зимой

Зимой дороги очень часто мокрые или заснеженные, поэтому если ваш автомобиль буксируют, включите дворники и омыватель, чтобы лобовое стекло оставалось чистым. Однако запомните, что буксировать во время гололеда строго запрещено.

Перед тем, как начать буксировку, обязательно договоритесь с другим водителем о ваших действиях. Обсудите, как быстро едете или тормозите. Так вы по крайней мере сможете избежать потери времени и возможного столкновения.

Еще одно важное правило во время буксировки: удерживайте трос между натянутым транспортными средствами. В основном за этим должен следить тот, кто двигается сзади.

Если трос "расслабляется", водитель сзади должен притормозить. Но ни в коем случае не допускайте, чтобы трос волочился по дороге.