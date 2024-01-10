Навредите не только себе, но и другим: где категорически запрещено парковать авто зимой

Зима приносит с собой не только снег и мороз, но ряд проблем для автомобилистов. В частности, следует знать, где лучше не оставлять автомобиль зимой, чтобы избежать проблем.

При написании использовались следующие источники: сайт Motor hills, Car from japan и Popular mechanics.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об опасных местах для автомобилистов зимой.

Где лучше не парковать авто

Холмы или склоны

Парковка на склонах или холмах зимой может быть рискованной из-за возможности скольжения.

Важно знать, что на склоне автомобиль может соскользнуть из-за гололеда, особенно если тормозная система не справится с удержанием машины на месте.

Лучше всего найти более ровную поверхность для парковки.

Под деревьями или сооружениями

Зимой парковка под деревьями может быть опасной из-за риска падения снега и льда.

К тому же следует избегать парковки под старыми или неустойчивыми конструкциями. Все потому, что они могут рухнуть под тяжестью снега.

Снежные завалы

Скопившийся вокруг автомобиля снег может затруднить движение при попытке ехать. Кроме того, снежные завалы могут содержать опасные предметы. Это может привести к проколу колеса.

Влияние снега на авто

Снег может нанести большого вреда автомобилю. Снег с авто нужно регулярно расчищать , прежде чем начать ехать.

Используйте щетку для снега, начиная с верхней части автомобиля. Убедитесь, что большая часть снега очищена перед поездкой.

Не лейте на лобовое стекло горячую воду, чтобы растопить снег. Это приведет к тому, что стекло просто треснет полностью.

Если на лобовом стекле есть трещина, она может увеличиться от низких температур.

Как ухаживать за авто зимой

Аккумулятор

В результате длительного использования обогревателей, стеклоочистителей и освещения нагрузка на аккумулятор существенно возрастает. Поэтому следует проверить надежность контактов батареи и отсутствие коррозии.

Низкие температуры влияют на химический процесс внутри аккумулятора, производящего и накапливающего электроэнергию, эффективно замедляя его и уменьшая способность удерживать заряд.

Свет

При плохой видимости из-за снега нужно позаботиться о фарах. Нужно очистить фары и заменить вышедшие из строя.

Также нужно проверить щетки стеклоочистителя. Если они плохо очищают лобовое стекло во время дождя, оставляя пятна, то они не будут эффективны для борьбы со снегом.