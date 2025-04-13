Как спасти волосы после холодов: ищите эти ингредиенты в составе шампуня
После холодов волосы часто становятся тусклыми, сухими и ломкими. Но восстановить их не так сложно, как кажется. Дерматологи советуют обратить внимание не на рекламу, а на состав шампуня: именно некоторые компоненты помогают вернуть волосам блеск, мягкость и силу.
О том, как спасти волосы после холодов в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали технологи бренда White Sprut.
L-аргинин - для укрепления и роста
Эта аминокислота является незаменимой для питания волосяных фолликулов. L-аргинин улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, что способствует более активному росту волос. К тому же он укрепляет структуру волоса, делая его более эластичным и менее склонным к ломкости.
Цветочная вода грейпфрута - для тонуса и восстановления баланса
Помимо приятного аромата, этот компонент помогает сбалансировать уровень жира на коже головы и тонизирует ее. Благодаря антиоксидантным свойствам грейпфрутовая вода также защищает волосы от воздействия внешних факторов, таких как пыль, ультрафиолет и температурные колебания.
Бетаин - для увлажнения и мягкости
Этот компонент работает как мощный увлажнитель. Он помогает волосам удерживать влагу, делая их гладкими и блестящими. Бетаин также уменьшает раздражение кожи головы, что особенно актуально после зимнего периода.
Масло виноградной косточки - для эластичности и блеска
Это легкое масло, которое не утяжеляет волосы, но эффективно питает их по всей длине. Благодаря большому содержанию витамина E, масло виноградной косточки восстанавливает поврежденную структуру волос и защищает их от пересушивания.
Касторовое (касторовое) масло - для глубокого восстановления
Касторовое масло обеспечивает естественный приятный блеск. Оно также стимулирует рост волос и делает их менее склонными к ломкости.
Масло кокоса - для защиты кудрей
Владельцам волнистых и вьющихся волос стоит обратить внимание на средства с маслом кокоса. Оно не только глубоко увлажняет, но и защищает волосы во время укладки, создавая барьер от перегрева.
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