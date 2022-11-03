Как спасти пересоленное блюдо: лайфхак, который работает всегда

Если гости на пороге, а ваше коронное блюдо пересолено, не огорчайтесь. Выход есть, он очень прост и стоит копейки.
Как спасти блюдо – читайте ниже в материале Styler.
Очистите одну картофелину и положите в центр блюда. Вам понадобится именно сырой картофель. Овощ быстро впитает лишнюю соль.
Если пересолите суп, попробуйте добавить воды. Или же слейте часть бульона и долейте вместо него несоленый бульон или воду.
Еще один вариант – вбить в суп сырой белок. Размешайте его, а затем достаньте шумовкой. Белок вытянет на себя часть соли.
В пересоленный суп можно добавить рис. Его нужно завернуть в марлю и опустить в кастрюлю на 15 минут. Затем марлю с крупой можно вынуть. Рис можно потом съесть как гарнир.
Кашу можно спасти, сварив отдельную порцию без соли и затем все смешав. Также можно добавить в блюдо несоленые обжаренные овощи, грибы или мясо.
В пересоленное мясо или овощи (если разрешает рецептура) можно добавить лимонный сок, томатную пасту или помидоры, сахар, мед.
Раньше мы писали о кулинарном секрете, который сделает фарш, нежным и сочным.
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