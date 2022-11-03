Как спасти пересоленное блюдо: лайфхак, который работает всегда

Суперлайфхак, работающий всегда

Очистите одну картофелину и положите в центр блюда. Вам понадобится именно сырой картофель. Овощ быстро впитает лишнюю соль.

Другие способы спасения разных блюд

Если пересолите суп, попробуйте добавить воды. Или же слейте часть бульона и долейте вместо него несоленый бульон или воду.

Еще один вариант – вбить в суп сырой белок. Размешайте его, а затем достаньте шумовкой. Белок вытянет на себя часть соли.

В пересоленный суп можно добавить рис. Его нужно завернуть в марлю и опустить в кастрюлю на 15 минут. Затем марлю с крупой можно вынуть. Рис можно потом съесть как гарнир.

Кашу можно спасти, сварив отдельную порцию без соли и затем все смешав. Также можно добавить в блюдо несоленые обжаренные овощи, грибы или мясо.

В пересоленное мясо или овощи (если разрешает рецептура) можно добавить лимонный сок, томатную пасту или помидоры, сахар, мед.