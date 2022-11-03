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Как спасти пересоленное блюдо: лайфхак, который работает всегда

Фото: Как спасти пересоленное блюдо (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если гости на пороге, а ваше коронное блюдо пересолено, не огорчайтесь. Выход есть, он очень прост и стоит копейки.

Как спасти блюдо – читайте ниже в материале Styler.

Суперлайфхак, работающий всегда

Очистите одну картофелину и положите в центр блюда. Вам понадобится именно сырой картофель. Овощ быстро впитает лишнюю соль.

Другие способы спасения разных блюд

Если пересолите суп, попробуйте добавить воды. Или же слейте часть бульона и долейте вместо него несоленый бульон или воду.

Еще один вариант – вбить в суп сырой белок. Размешайте его, а затем достаньте шумовкой. Белок вытянет на себя часть соли.

В пересоленный суп можно добавить рис. Его нужно завернуть в марлю и опустить в кастрюлю на 15 минут. Затем марлю с крупой можно вынуть. Рис можно потом съесть как гарнир.

Кашу можно спасти, сварив отдельную порцию без соли и затем все смешав. Также можно добавить в блюдо несоленые обжаренные овощи, грибы или мясо.

В пересоленное мясо или овощи (если разрешает рецептура) можно добавить лимонный сок, томатную пасту или помидоры, сахар, мед.

Раньше мы писали о кулинарном секрете, который сделает фарш, нежным и сочным.

Также читайте, зачем класть лук в морозильную камеру.

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