Как водителям новичкам обрести уверенность за рулем и не "заездить" авто через год-другой

При начальной практике езды за рулем авто для водителя очень важно ощущение безопасности, а чтобы чувствовать себя уверенно на дороге, нужно обеспечивать и другим участникам движения максимальную безопасность.

Поэтому следует взять на вооружение такие правила: не желательно во время первых самостоятельных выездов подвозить пассажиров, так как они могут отвлекать вас беседами, снижать бдительность, что чревато дорожными инцидентами. Разговоры по телефону за рулем, понятное дело, тоже под табу, хотя об этом водители, увы, нередко забывают.

Среди полезных рекомендаций начинающему водителю важное место занимает тема правильной парковки. Хотя основные принципы процесса изучены в автошколе, на деле есть некоторые нюансы.

Так, в поисках места для стоянки, важно не только заботиться о своем авто, но и убедиться, что ваша машина не мешает выехать другим, в противном случае увеличивается риск, что поверхность будет случайно поцарапана, причем даже не по вашей вине.

Когда припаркуетесь, не нужно спешить сразу выйти - новичкам важно запомнить расстояние от своего авто до препятствия. Специалисты советуют несколько раз проехать туда и обратно, чтобы сопоставить результаты со своими ощущениями. А еще - оттачивайте мастерство парковки с разных точек (передом, задом, с угла).

Следить за чистотой и порядком под капотом не менее важно, чем за техническим состоянием машины с регулярными проверками на СТО. Производить очистку специалисты рекомендуют минимум раз в месяц.

Сперва начинать лучше с кузова, а после переходить в салон. Удаляя различную грязь и реагенты (обычно - соль), вы избавляетесь от частой причины начала коррозии металла, а также удаляется мелкодисперсная пыль, которая по причине трения постепенно разрушает лакокрасочное покрытие. Не забывайте также, что краску способен разъедать птичий помет.

Кузов обрабатывать во время чистки желательно специальными составами, наподобие воска, который защищает от грязи.

Если вы обнаружили следы от пролитого масла и нагар, то устранять их надо сразу - в противном случае из-за перегревания двигателя уменьшается его ресурс.

Не забывайте менять смазку еще до того, как она превратиться в густую черную массу, что ощутимо вредит двигателю. Делать это советуют каждые 7-10 тысяч км.

Регулярно следите за техсостоянием машины. Исправные тормоза, подвеска, нормативное давление в шинах, достаточный уровень масла и антифриза станут еще одним залогом вашей - и не только - безопасности на дороге.

Если уже через несколько месяцев с дебюта за рулем у вас появится "предательское" чувство, что вы король дороги и прирожденный "шумахер", то следует обязательно всерьез задуматься, так как это очень опасный момент, который переживают практически все водители.

На самом деле за такое короткое время ни один человек не может научиться виртуозно водить машину и правильно вести себя на дороге. Для этого нужен опыт, а он приходит со временем, когда вы получаете подходящие навыки для разных ситуаций.

И наоборот: чтобы вскоре после получения прав обрести уверенность за рулем и преодолеть чувство страха, особенно когда выезжаете на трассу, следует с этим страхом бороться. В первую очередь, отправляясь в поездку, тщательно проверьте техническое состояние своей машины.

При выезде на дорогу воздержитесь от обгонов. Лучше устройтесь за ведущим авто и поддерживайте максимально безопасную дистанцию. Если какая-нибудь машина пошла на обгон, не стоит снижать или повышать скорость. Нужно сохранять уверенность и полностью контролировать ситуацию на дороге.

Совершить первый обгон можно только после нескольких длительных поездок по городу. Да и то - лишь на свободной трассе и если обеспечена отличная видимость.

Дело в том, что некоторые автомобилисты, попадая на дорогу, подвергаются "стадному инстинкту" и стараются всех-всех обогнать. Эксперты призывают помнить, что пару минут времени того на самом деле не стоят, ведь подобные маневры очень опасны. Двигаясь по автомагистрали, соблюдайте 2 основных правила: двигаться со скоростью и соблюдать дистанцию.