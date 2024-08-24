10 самых секретных мест планеты, которые вы не сможете посетить даже за большие деньги

Кажется, вся наша планета исследована и белых пятен не осталось, а с ними исчезла и вся романтика неизвестного. Но это не совсем так! Есть еще в мире такие уголки, куда туристу почти ни за что не попасть. Как выглядят эти загадочные места и что они скрывают?

РБК-Украина (проект Styler) проводит для с помощью издания Epxplored Planet экскурсию по запрещенным для туристов местам планеты.

Остров Норт-Сентинелл (Индийский океан)

Остров Норт-Сентинелл - это то место, которое вам лучше не посещать, если вы цените свою жизнь.

На протяжении более 60 000 лет многие путешественники и антропологи пытались исследовать этот остров, но коренные жители Сентинельцы не позволяли этого сделать.

Несмотря на многочисленные попытки наладить отношения с сентинельцами, мы до сих пор не знаем, на каком языке они говорят и какое у них мировоззрение.

Большинство попыток узнать больше об этом народе заканчивались трагически. Поэтому мир практически ничего не знает о сентинельцах и их острове.

Северный Сентинел (фото: Википедия)

Остров Повелья (Италия)

Существует причина, почему итальянское правительство запрещает путешествия на Повелью - маленький остров между Венецией и Лидо.

Еще с 1776 г. сюда массово отправляли жертв бубонной чумы, чтобы они доживали там свои последние дни и были похоронены в общей могиле. В 1920-х годах на острове открыли психбольницу, где врач проводил жестокие эксперименты на пациентах.

Многие верят, что остров населяют привидения. Хотя въезд на остров запрещен, некоторые люди находят способы подкупить местных моряков, чтобы они доставили их на Повелью.

Повелья (фото: Википедия)

Хранилище Судного дня (Норвегия)

На норвежской горе спрятано хорошо охраняемое хранилище, в которое никому не разрешают входить. Глобальное хранилище семян Свалбард было построено для сохранения огромного разнообразия растительных семян со всего мира.

Оно рассчитано на хранение 4,5 миллионов разновидностей культур, из которых каждый имеет в среднем 500 семян. Это место на норвежской горе единственное, где достаточно холодно для сохранения семян при идеальной температуре, но многие считают, что за дверью хранилища скрыто гораздо больше.

Семена помогут в случае глобальной катастрофы, поэтому вполне вероятно, что там могут быть другие припасы для таких чрезвычайных ситуаций.

Вход под землю (фото: Википедия)

Пещера Ласко (Франция)

В юго-западной Франции есть место, где можно познакомиться с древнейшими жителями мира, но жаль, что туда запрещено посещать.

Пещера Ласко является домом более 600 настенных рисунков и почти 1500 гравюр, датируемых 20 000 лет назад. Эти рисунки дают представление о том, какой была жизнь самых первых людей Европы.

После второй мировой войны людям разрешали посещать пещеру и смотреть на эти произведения искусства. Однако посетители занесли в пещеру постороннюю флору, которая повлекла за собой рост грибка, разрушившего часть рисунков. Потому пещера была закрыта для публики.

Наскальный рисунок в Ласко (фото: Википедия)

Ворота Плутона (Турция)

В 1965 году археологи обнаружили римское религиозное место в Иераполис, Турция. Храм был посвящен римскому богу подземного мира Плутону. Древние жрецы приносили в жертву птиц и быков, просто бросая их в пещеру.

Почему? Потому что там воздух токсичен. Ученые зафиксировали опасный уровень CO2 в пещере. Ночью эти газы становятся тяжелее. К утру уровень CO2 достигает 35%, достаточно, чтобы убить человека или животного в считанные минуты.

Даже если бы вы захотели войти в пещеру, вы бы не выжили, чтобы рассказать об этом.

Иераполис (фото: Википедия)

Остров Илья-да-Кеймаде-Гранде (Бразилия)

Если вы боитесь змей, вам следует держаться подальше от острова Илья-да-Кеймаде-Гранде, также известного как Змеиный остров.

Расположенный у побережья Бразилии, этот остров является домом для редкого вида ядовитых змей - золотых копьевых гадюк, питающихся птицами, часто посещающими Илья-да-Кеймаде-Гранде.

Ученые считают, что эти змеи оказались на острове из-за повышения уровня моря. Из-за опасности на острове запрещено посещение.

Остров Илья-да-Кеймаде-Гранде (фото: Википедия)

Правчицкая Брана (Чехия)

Правчицкая Брана - это самая естественная песчаниковая арка в Европе. Эта 52-футовая арка стоит величественно в Богемской Швейцарии, в Чехии. Конечно, такая грандиозная геологическая формация привлекает множество туристов, которым, однако, нельзя приближаться к арке.

Со временем Правчицкая Брна сузилась до моста шириной всего в 10 футов. Подобный ландшафтный ориентир под названием Лазурное окно на Мальте обрушился из-за того же процесса. Поэтому с 1982 года посетителям запрещено приближаться к Правчицкой Бране.

Правчицкая Брана (фото: Википедия)

Крепость Бхангарх (Индия)

Хотя вы можете посетить крепость Бхангарх днем, возможно, этого не следует делать. Эта крепость XVII века в Раджастане, Индия, была официально объявлена проклятым правительством Индии.

Власти запрещают вход в крепость от заката до рассвета. Говорят, что заходившие ночью никогда не вернулись. По легенде король Мадхо Сингх построил эту крепость.

Аскет по имени Гуру Бала Натх когда-то медитировал там и просил короля никогда не строить ничего, что могло бы бросить тень на его место для медитации. Король не сдержал своего обещания, и в результате этого на крепость было наложено проклятие.

Крепость Бхангарх (фото: Википедия)

Город-призрак Вароша (Кипр)

В 1974 году турецкие войска ворвались в туристический город Вароша, Кипр. Турецкие вооруженные силы захватили город, но все его жители скрылись во время вторжения.

В течение 45 лет этот прекрасный курортный город Вароша оставался брошенным. Туристам запрещено заходить туда.

Этот город, где когда-то останавливались такие звезды, как Элизабет Тейлор, Ричард Бертон и Мэрилин Монро, теперь приобрёл репутацию города-призрака.

Вароша (фото: Википедия)

Парижские катакомбы (Франция)

Большинство туристов, исследующих Париж, решают зайти в известные катакомбы.

Этот тоннель с шестью миллионами мертвых тел ведет свое начало к концу XVIII века. Однако мало кто знает, что 99% этих тоннелей закрыты для публики.

Весь этот склеп тянется на 300 километров как сплошной лабиринт из костей в сплошной тьме. Но это не останавливает городских исследователей от попыток проникнуть в запретные части тоннелей. Попадающие в лабиринт быстро понимают, как легко в нем заблудиться.

Парижские катакомбы (фото: Википедия)