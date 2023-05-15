Как вывести пятна из белой одежды, чтобы она была как новенькая: домашние хитрости и секреты

Обидно видеть, когда любимая белая рубашка запятналась в тот день, когда собирался в ней куда-то идти. Однако ситуацию можно исправить естественными способами, не портя ткань.
О способах, как вывести пятна и вернуть утраченную белизну, пишет ресурс Sante Plus.
С белым уксусом
Перекись водорода
Пятна от красного вина не так уж трудно очистить
Что нужно делать?
Раньше мы писали, при какой температуре не стоит стирать вещи в машине.
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