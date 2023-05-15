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Как вывести пятна из белой одежды, чтобы она была как новенькая: домашние хитрости и секреты

Как вывести пятна из белой одежды (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Обидно видеть, когда любимая белая рубашка запятналась в тот день, когда собирался в ней куда-то идти. Однако ситуацию можно исправить естественными способами, не портя ткань.

О способах, как вывести пятна и вернуть утраченную белизну, пишет ресурс Sante Plus.

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Что нужно делать?

Раньше мы писали, при какой температуре не стоит стирать вещи в машине.

Также читайте, почему нужно обязательно стирать новые вещи после покупки.

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