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Как вырастить помидоры-гиганты: огородник показал два простых действия

Как вырастить крупные помидоры (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Вырастить крупные помидоры на высокорослых помидорах можно благодаря двум простым действиям. Сделать это следует в июле, когда на кустах уже много плодов, но они еще недостаточно налились.

Секретами поделились на YouTube-канале "Наша дача".

Первое действие: удалите верхушку

Когда растение уже нарастило 6-8 кистей, верхушку нужно обрезать. Сверху оставьте два листа. Такое действие остановит вытягивание растения и рост новых кистей.

Если прищипнуть помидоры, энергия роста пойдет в навязавшиеся плоды. Они будут увеличиваться в размерах и наливаться.

Второе действие: подживите калийным удобрением

Вам понадобится органо-минеральное удобрение с формулой 5/10/15. Где 5 - азота, 10 - фосфора, 15 - калия.

Калий работает как ускоритель органической составляющей из листьев в плоды.

Растворите 25 мл концентрированного удобрения в 10 литрах воды и поливайте около 1,5 литра под каждый куст.

Таким образом сочетание прищипывания и подкормки поможет плодам налиться.

Важно!

Если листья на растении мелкие (оно несвоевременно его нарастило), тогда калийного удобрения мало, подживите универсальным удобрением с формулой 5/5/5.

Главное - понимать как, чем и когда подкармливать. Тогда вашему урожаю позавидуют все соседи.

Раньше мы писали об удобрении, с которым ваши овощи вырастут рекордными.

Кроме того, читайте, чем подкормить сладкий перец в июле, чтобы был хороший урожай.

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