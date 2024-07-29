Как сделать резервную копию и стереть данные на Windows: несколько простых советов

Резервное копирование данных и их удаление с компьютера на Windows - важные навыки для любого пользователя. Эти процедуры помогут защитить ваши данные от потери и подготовить компьютер к продаже или передаче другому человеку.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Verge рассказывает про простые советы, которые помогут вам создать резервную копию важных файлов и правильно стереть информацию с устройства.

Хорошая новость заключается в том, что очистка и переустановка Windows теперь намного проще, чем раньше. Благодаря облаку и онлайн-приложениям теперь это можно сделать менее чем за час.

Однако предварительное резервное копирование всего крайне важно, даже если вы планируете оставить свои личные файлы на месте (что позволяет сделать Windows).

Планируя резервное копирование, подумайте о других данных, таких как ваши локальные медиатеки и сохраненные игры (если вы геймер).

И хотя большинство приложений можно просто загрузить снова из Интернета, стоит дважды проверить установленные программы, чтобы убедиться, что они все еще доступны.

Как создать резервную копию Windows

У вас есть множество вариантов для резервного копирования данных с Windows. На самом деле, самый безопасный вариант - иметь не одну, а две резервные копии: иначе, как только что-то случится с оригинальными данными, вы окажетесь в шатком положении, имея только одну копию своих важных файлов.

Комбинация облачного и локального хранилища обычно является хорошим выбором. Независимо от того, хотите ли вы использовать собственный OneDrive от Microsoft или сторонние варианты, такие как Google Drive или Dropbox, вы можете настроить важные папки для постоянной синхронизации с сетью.

Как только вы вносите изменения на своем ПК, синхронизированные файлы обновляются онлайн.

Синхронизация с OneDrive

Найдите "OneDrive" в меню "Пуск", затем выберите верхний результат "OneDrive", чтобы увидеть вашу папку в проводнике. Вы также можете нажать на значок OneDrive справа на панели задач и выбрать "Открыть папку".

Щелкните правой кнопкой мыши папку OneDrive в области навигации слева, затем выберите "OneDrive" и "Настройки".

В разделе "Синхронизация и резервное копирование" вы можете выбрать, какие части вашей системы (например, папка "Рабочий стол" и сохраненные скриншоты) будут управляться OneDrive.

Если вы не хотите использовать OneDrive для резервного копирования, нажмите "Учетная запись" и "Отменить связь этого ПК".

Вы также можете перейти на общую страницу настроек Windows и выбрать "Учетные записи", далее "Резервное копирование Windows", чтобы выбрать, какие папки необходимо резервировать, и включить различные настройки Windows (например, установленные обои и пароли Wi-Fi), а также файлы.

При настройке ПК Windows предложит вам использовать OneDrive для резервного копирования (фото: The Verge)

Синхронизация с Google Drive

Если вы предпочитаете использовать сторонний вариант облачного хранилища для резервного копирования, процесс будет зависеть от вашего выбора.

Например, в случае Google Drive вы можете загрузить клиент Windows отсюда. После входа в свою учетную запись Google вы можете указать, где на вашей системе должна находиться ваша папка Google Drive, и какие файлы вы хотите синхронизировать.

Чтобы настроить резервное копирование Google Drive, найдите значок в правом нижнем углу системного трея Windows. Щелкните правой кнопкой мыши на значок, затем нажмите значок шестеренки и "Настройки".

Откройте "Мой компьютер" и нажмите "Добавить папку", чтобы выбрать папки на вашей системе за пределами назначенной папки Google Drive для резервного копирования (например, рабочий стол Windows). Откройте Google Drive, чтобы перейти к папке Google Drive на вашем ПК и решить, будут ли файлы зеркальными (всегда сохраняются локально) или потоковыми (загружаются только по мере необходимости).

Нажмите значок шестеренки (в правом верхнем углу), чтобы изменить расположение папки Google Drive в вашей системе и управлять настройками, такими как резервные копии скриншотов.

Еще одним вариантом резервного копирования является Google Диск (фото: The Verge)

Использование локального хранилища

Windows все еще имеет собственный вариант локального резервного копирования, но он хорошо скрыт: найдите "историю файлов" в меню "Пуск", чтобы найти его.

Этот инструмент поможет вам регулярно перемещать файлы из выбранных папок с вашего ПК на внешний диск, а если вы купите внешний жесткий диск или NAS-диск, в комплект также будет входить программное обеспечение для резервного копирования, что даст вам еще один вариант.

Как сбросить Windows

Существует два пути, по которым вы можете пойти при сбросе Windows: вы можете выбрать либо стереть все и начать с нуля, либо сбросить основные системные файлы и приложения, оставив ваши личные файлы нетронутыми.

Первый вариант, очевидно, более всеобъемлющий, но последний (при условии, что вы оставляете компьютер) избавляет вас от необходимости возвращать все свои данные после этого.

Если у вас возникли проблемы с вашим ПК, сначала попробуйте "мягкий" сброс, чтобы посмотреть, решит ли это вашу проблему, прежде чем прибегать к полному сбросу.

Какой бы путь вы ни выбрали, на следующем этапе также есть другой выбор: загрузить последнюю версию Windows с серверов Microsoft или использовать установочные файлы, уже имеющиеся на вашем ПК.

Облачный вариант обычно занимает больше времени, потому что вы ожидаете загрузки 4 ГБ данных, однако это означает, что у вас есть последняя версия Windows - вам не нужно будет применять дальнейшие обновления.

При желании вы можете сохранить свои файлы во время сброса настроек (фото: The Verge)

Откройте "Настройки" из меню "Пуск", затем перейдите в раздел "Система"

Прокрутите вниз и выберите "Восстановление", далее "Сбросить этот компьютер"

Здесь вы выбираете между "Сохранить мои файлы" или "Удалить все"

После этого вы увидите экран для выбора либо "Загрузка из облака", либо "Локальная переустановка"

Перед тем, как перейти к окончательному варианту "Сброс", вы сможете просмотреть свои выборы: нажмите "Изменить настройки", если хотите сделать это по-другому

Обратите внимание, что если вы выбрали "Удалить все", выбор "Изменить настройки" также позволяет выбрать "Очистить данные", что не делается по умолчанию. Если вы хотите включить это, переключите переключатель с "Нет" на "Да".

Этот процесс "очистки" означает, что все существующие данные перезаписываются, а не просто помечаются как удаленные.

При обычном сбросе даже экспертам очень сложно восстановить какие-либо удаленные данные. Это занимает больше времени (до нескольких часов), но это стоит сделать, если вы продаете или иным образом избавляетесь от своего компьютера.

После того, как все это будет сделано, процесс сброса Windows начнется. Время, которое это займет, зависит от объема хранилища вашей системы и того, сколько данных нужно стереть. Когда это будет сделано, вам будет предложено войти в Windows или настроить операционную систему снова.