Как использовать Google Gemini на вашем телефоне на "все 100": полезные советы

Платить или нет?

Приложение Gemini доступно бесплатно для Android и iOS - достаточно войти через аккаунт Google и начать пользоваться. Как и в веб-версии Gemini, доступ к функциям зависит от того, готовы ли вы платить Google 20 долларов в месяц за подписку Google One AI Premium, включающую Gemini Advanced. Бесплатные пользователи получают модель Gemini 1.5 Flash, а платные - более продвинутую Gemini 1.5 Pro.

В целом Pro-версия дает более умные ответы на широкий спектр тем. Это похоже на разницу между бесплатным и платным ChatGPT.

Общение с Gemini

Интерфейс Gemini очень простой: вы вводите вопрос или комментарий внизу экрана, а ответ появляется сверху. Взаимодействовать с Gemini можно четырьмя способами: печатать в текстовом поле, использовать микрофон для голосового ввода, нажимать на значок камеры для запроса по изображению или использовать значок звуковой волны для разговора в режиме Gemini Live.

Да, есть два способа голосового общения: классический голосовой ввод, похожий на Google Assistant, и более новый Gemini Live. Второй предлагает более естественный опыт: можно прерывать ассистента, использовать вводные слова, а ответы больше напоминают обычный разговор.

Поскольку и классический голосовой ввод, и Gemini Live используют одну и ту же модель ИИ и доступны и бесплатным, и платным пользователям, непонятно, зачем кому-то оставаться на старом варианте - но он доступен, если нужен (возможно, кому-то Gemini Live покажется слишком разговорчивым).

Кстати, предыдущие диалоги доступны через иконку в виде пузыря с речью в левом верхнем углу экрана, если эта функция включена. Если нет - иконка ведет на нужный экран для активации.

Что можно делать?

Gemini отвечает на запросы, похожие на те, что используются в других ИИ-ботах, например, Copilot или ChatGPT. Например:

"Подскажи идеи для празднования дня рождения пятилетнего ребёнка"

"Составь текст письма начальнику с просьбой о повышении"

"Какие научно-фантастические подкасты стоит слушать?"

"Напиши стихотворение про iPhone 16".

Вы можете задавать Gemini вопросы на самые разные темы (фото: The Verge)

В конце каждого ответа есть иконки: лайк и дизлайк для оценки ответа, кнопка поделиться с контактами и кнопка копирования в буфер обмена. Иконка Google предлагает оценить результат. Через меню с тремя точками можно отправить ответ в Google Docs или Gmail, а также изменить (сделать его короче или более разговорным, например).

Кроме того, Gemini умеет создавать изображения с помощью движка Google Imagen 3, независимо от подписки Gemini Advanced. Единственное ограничение - нельзя создавать изображения людей, если вы не подписчик (по крайней мере пока).

Вы можете использовать изображения или фотографии, чтобы усилить свой запрос (фото: The Verge)

Нажмите на иконку камеры, чтобы сфотографировать что-то и добавить это к запросу. Это расширяет возможности, например:

"Что за цветок на фото?"

"Что можно приготовить из этих ингредиентов?"

"Как починить это?"

"Где это место?"

"Если мне нравится этот сериал, что еще стоит посмотреть?".

Чтобы загрузить изображение из галереи, нажмите значок "+" слева от поля ввода текста. Если его нет, используйте значок камеры. Подписчики Gemini Advanced могут загружать и другие типы файлов: например, Gemini может делать краткие выводы из PDF или переписывать текст письма.

Как и в любом генеративном ИИ, возможны ошибки и неточности, поэтому важно проверять важную информацию самостоятельно и не полагаться на Gemini в вопросах медицины или права.

Как использовать Gemini на практике

Со временем Gemini получает все больше возможностей как в веб-версии, так и в мобильных приложениях. Google постепенно добавляет их в виде отдельных расширений.

Постепенно эти расширения делают мобильное приложение Gemini столь же функциональным, как Google Assistant - теперь он может, например, устанавливать таймер или управлять умным освещением, дополняя это всеми возможностями генеративного ИИ, о которых говорилось выше.

Чтобы увидеть доступные расширения (или отключить ненужные, если, скажем, вы не хотите, чтобы Gemini читал вашу почту или документы), нажмите на значок своего аккаунта Google (в правом верхнем углу), затем выберите Extensions (Расширения).

Используйте расширения для улучшения возможностей Gemini (фото: The Verge)

Примеры голосовых команд с использованием расширений:

"Что у меня в расписании на выходные?" (Google Календарь)

"Расскажи, какие письма я получил сегодня" (Gmail)

"Включи музыку" (YouTube Music)

"Сколько времени займет поездка в Одессу?" (Google Карты)

"Поставь будильник на 7 утра завтра" (Утилиты).

Если Gemini не выбирает нужное расширение автоматически, вы можете указать его вручную, используя символ @, за которым следует название расширения. Например: @Google Calendar Когда у меня следующая встреча?

Важно помнить, что Gemini все еще находится в процессе развития. Он пока не поддерживает несколько музыкальных сервисов, как это делает Google Assistant, а функции управления умным домом, таймером и будильником сейчас доступны только на Android.

Расширение Google Maps для Gemini может оказаться очень полезным (фото: The Verge)

Кроме того, Gemini пока не может запускать "рутины" - например, включать плейлист одной голосовой командой, как умеет Google Assistant. Также, за пределами веба и приложений, Gemini пока подключается к меньшему числу устройств.

Если вы активно используете Google Assistant, особенно с продвинутыми интеграциями и сторонними сервисами, - пока лучше остаться с ним.

Что делать, если не понравился Gemini

Вы можете снова включить Google Assistant на своем телефоне. Для этого в Android:

Зайдите в Настройки, Приложения, Ассистент, Цифровые ассистенты от Google

Выберите между Gemini и Google Assistant.

Тем не менее, именно Gemini - приоритетное направление развития для Google. Остается надеяться, что компания полноценно перенесет в него все функции нынешнего Google Assistant.