Как воспитать детей, которые не будут комплексовать из-за своей внешности

Почему дети не уверены в себе

Почти две трети родителей говорят, что их ребенок неуверен в себе из-за определенных элементов своей внешности, согласно Национальному опросу детской больницы К. С. Мотта о здоровье детей Мичиганского университета. Кроме того, каждый пятый родитель говорит, что их подростки не любят фотографироваться, потому что они слишком застенчивы.

"Дети начинают формировать мнение о своем теле и внешности в раннем возрасте", - говорит доктор Сьюзен Вулфорд, педиатр детской больницы Мичиганского университета здравоохранения CS Mott.

Негативное отношение ребенка к своей внешности может быть легко связано с социальными сетями. Также с таким же уровнем влияния происходит от взаимодействия со сверстниками, незнакомыми людьми или членами семьи. Но как родители могут научить себя принимать своих детей? Мы предлагаем несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь детям принять то, кем они есть.

Переживают ли они о своей внешности

Вы можете это заметить по нескольким знакам. Ваш ребенок, возможно, часто отказывается фотографироваться или постоянно прикрывает какой-то участок своего тела.

Также знаком является то, что ребенок постоянно говорит или спрашивает, как он выглядит. Внезапные пробы модных диет или чрезмерная физическая нагрузка – входят в число этих знаков.

"Мы смотрели на такие вещи как нежелание быть на фотографиях. Некоторые дети могут не хотеть находиться в определенных социальных средах. Если, кажется, что это негативно влияет на качество их жизни или самооценку, это может заставить родителей принять меры", - подчеркивает она.

Помогите детям развить критический взгляд на информацию

То, чем занимается ваш ребенок в интернете важно, но то, как он это воспринимает - еще важнее. Научите вашего ребенка критично относиться к информации в интернете.

К примеру, несколько лет назад компания Dove провела рекламную кампанию, демонстрируя работу и манипуляции, использованные для создания рекламы. Это может стать отправной точкой для расширенного разговора.

"Родители могут научить своих детей быть медиаграмотными и сообразительными, чтобы они поняли, что эти изображения идеального тела и лица в рекламе, СМИ и даже от их друзей в социальных сетях не соответствуют действительности", - говорит Вулфорд.

Социальные сети не являются единственным виновником

Обеспокоенные родители беспокоились последствиями стандартов красоты задолго до появления Instagram, TikTok и других платформ социальных сетей.

Многие родители, участвовавшие в национальном опросе, сообщили, что общение в реальной жизни оказывает более значительное влияние на самооценку их детей, чем социальные сети.

Попытайтесь поговорить с любыми детьми, незнакомцами или другими членами семьи, которые усиливают негативное представление о своем теле у своих детей.

Измените их мотивацию

Реклама диетических и физических программ и продуктов, как правило, сосредотачивается на том, как их услуги могут улучшить ваш вид, а не на том, как вы будете чувствовать себя, когда закончите.

Родители должны не отмечать снижение числа на шкале, а скорее на том, как лучшее питание и больше физических упражнений могут помочь улучшить ваше здоровье.

Разговор о еде должен формироваться со стороны пользы, поскольку фрукты, овощи и другие продукты содержат все витамины и минералы, необходимые для нормальной работы каждого органа.

"Причины иметь здоровый вес не в том, как мы выглядим или в одежде, которую мы носим. Это потому, что мы, скорее всего, будем работать лучше. Сосуды, скорее всего, останутся красивыми, открытыми и прозрачными, чтобы из-за них могла течь кровь. Наши легкие функционируют хорошо. Наше сердце хорошо функционирует. Я думаю, что мы должны изменить этот разговор о еде и активности, чтобы она полностью касалась помощи нашему телу работать оптимально", - объясняет она.

Переживания по внешности не зависят от пола

Когда Вулфорд начала опрос, она считала, что вопросы, которые в нем рассматриваются, касаются преимущественно девушек. Однако данные обнаружили несколько удивительное.

"Данные свидетельствуют, что больший процент родителей, у которых девочки отметили, что ребенок волнуется, однако процент родителей, у которых мальчики, был достаточно значительным", - говорит она.

Дети обоих полов в возрасте от 8 до 18 лет, беспокоятся о своем весе, коже, волосах, зубах, росте и некоторых чертах лица, что доказывает, что мужской пол является столь же уязвимым к депрессии, расстройствам питания и низкому чувству уважения к себе.

Напомните детям, что это не навсегда

Тело ребенка быстро изменяется через период полового созревания, а это означает, что аспекты внешнего вида, на которые дети обычно обращают внимание, со временем исчезают. Вулфорд предлагает родителям показать детям, как они выглядели во время детства, чтобы они увидели, что проблемы с кожей и зубами - это только этап.

"Родители могут признать, что мы все чувствуем себя по поводу каких-то вещей немного неудобно. Но это не определяет нас и не влияет на нашу самооценку", - добавляет специалист.