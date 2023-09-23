Фото Леси Никитюк, Нади Дорофеевой и других звезд до и после увеличения губ

Надя Дорофеева

Молодая певица Дорофеева, конечно, хочет выглядеть современно и невероятно красиво. Наде повезло с чертами лица, ведь она с детства очень красивая.

Надя Дорофеева с увеличенными и своими губами (коллаж: РБК-Украина)

Однако модные тенденции не обошли ее стороной и певица решила увеличить губы. К счастью, Надежда видит грань и не делает их еще больше. Теперь девушка является обладательницей пухлых, симпатичных губ.

Оля Полякова

Когда-то украинская королева ночи Оля Полякова не имела столь пышных губ. Но это совсем не проблема, поэтому женщина также вколола филлер в губы и теперь может похвастаться ими.

Оля Полякова с увеличенными и своими губами (коллаж: РБК-Украина)

Если посмотреть на старое фото артистки, то разница видна сразу. Но и тогда, и сейчас Ольга выглядит хорошо.

Леся Никитюк

Ведущая "Кто сверху?" также поддерживает этот модный тренд, столь сильно полюбившийся женщинам во всем мире. Раньше Леся была обладательницей нормальных губ, конечно, не столь пышных, как сейчас, но и не маленьких.

Леся Никитюк с увеличенными и своими губами (коллаж: РБК-Украина)

Однако желание измениться и нравиться себе больше - подтолкнули Никитюк на этот шаг. И стоит сказать, ей подходит.

Маша Ефросинина

Мария тоже увеличила себе губы несколько лет назад. Это заметно, ведь ее форма стала более наполнена. Особенно это можно увидеть с яркой помадой.

Маша Ефросинина с увеличенными и своими губами (коллаж: Styler)

Но раньше телеведущая не волновалась по этому поводу, ведь имела более серьезный комплекс по поводу веса. И это было зря, ведь Ефросинина давно является идеалом для многих женщин.

Даша Астафьева

Наверное, все помнят, как Даша выглядела на талант-шоу "Фабрика звезд". У нее не было пышных губ, однако своими формами она покорила не одно мужское сердце.

Даша Астафьева с увеличенными и своими губами (коллаж: РБК-Украина)

Сейчас же и у Даши довольно пухленькие подколотые губы. Конечно, ей это подходит, ведь увеличенные в пределах нормы губы - выглядят привлекательно.