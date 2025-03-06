Как выглядят самые модные джинсы на весну 2025: жена Решетника продемонстрировала стильный "лук"

Кристина Решетник следит за модными трендами и часто демонстрирует в своем блоге стильные вещи. Один из таких образом можно взять себе на заметку на раннюю весну.



Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Основа модного "лука" многодетной мамы - серые джинсы скинни, которые подчеркнули идеальную фигуру Кристины. Дополнить их она решила белой футболкой и свитером более темного оттенка.



Кристина Решетник показала тренды весны (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сверху она накинула короткий пуховик без капюшона, который в более теплые дни можно заменить стеганой курткой.



Жена Решетник показала самые модные джинсы весны 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Завершить образ жена Григория Решетника решила серой кепкой, хайтопами и трендовой сумочкой-"косметичкой" известного бренда.



Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Почему серые джинсы скинни - тренд 2025

Универсальность

Серый цвет легко сочетать с разными оттенками. Эти джинсы можно носить как с повседневной одеждой (футболки, свитера, рубашки), так и с более элегантными вещами (например, жакетами или блузами). Серый оттенок - это отличная альтернатива классическому черному, так как он добавляет свежести и не выглядит слишком мрачно.



Вариант стильного "лука" на весну 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Акцент на стиль и комфорт

Джинсы скинни остаются актуальными, потому что они подчеркивают фигуру, создавая стильный и современный силуэт. При этом они достаточно удобные, особенно если ткань имеет немного эластичности, что обеспечивает комфорт в носке.



Образ на весну 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Легкость в создании образов

Серые джинсы скинни подходят для множества стилей - от кэжуал до более формальных. Их можно сочетать с кроссовками или ботинками на каблуке, а также носить с тренчем, кожаной курткой или объемными свитерами.



Серые джинсы - тренд 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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