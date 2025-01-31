Как выглядят самые модные джинсы 2025 года: один цвет стал самым популярным

Белые могут быть как классического прямого кроя, так и в более трендовых вариантах: скинни, с рваными элементами, высокими поясами или свободным кроем.



Разные фасоны белых джинсов (фото: instagram.com/anoukyve)

Ранее считали, что такие джинсы подходят только для весенне-летнего сезона, а в 2025 году инфлюэнсеры показывают, что светлые брюки из денима - отличный вариант на осень и зиму. Отличное сочетание - джинсы, серый свитер и трендовые кроссовки. В более прохладные дни можно накинуть сверху пуховик или пальто.



Джинсы и свитер (фото: instagram.com/tineandreaa)

С какими оттенками сочетать белые джинсы

Черно-белый образ

Классический монохромный стиль никогда не выходит из моды. Белые джинсы в сочетании с черной одеждой создадут стильный, лаконичный и элегантный образ.



Белые джинсы отлично сочетаются с черным верхом (фото: instagram.com/_loissterling

Бежевые оттенки

Нюдовые, песочные или кофейные оттенки добавят теплоту образу и создадут гармоничное сочетание с белыми джинсами. Чтобы сделать образ интереснее, можно добавить яркий акцент, например, красную сумку или синий шарф. Это будет выглядеть стильно и освежит классическое сочетание.



Стильный лук с бежевым (фото: instagram.com/_loissterling)

Коричневый

Этот цвет сейчас на пике популярности, поэтому можно совместить в одном образе сразу два тренда. Белые джинсы, коричневый пиджак и бежевые или коричневые аксессуары (например, сумка и обувь) создадут элегантный, но не слишком строгий лук. Такой стиль отлично подходит для офисных встреч или повседневных выходов.



Белые джинсы с коричневым верхом (фото: instagram.com/juliesfi)

Животные принты

Такие джинсы можно носить с бежевым, серым или черным, но добавить интересный акцент в виде обуви или сумки с животным принтом.



Белые джинсы и обувь с леопардовым принтом (фото: instagram.com/juliesfi)

Серый

Этот нейтральный цвет создает стильный контраст с белыми джинсами, придавая образу элегантность. Серые топы, футболки, блузы или свитеры идеально подойдут для создания сдержанного и современного лука.



Стильный лук с серым (фото: instagram.com/_loissterling)

White total look

Белые джинсы и белая рубашка, блуза или свитер. Выберите строгую рубашку с хорошим кроем или воздушную блузу для женственного образа. Дополните комплект туфлями или лоферами и аксессуаром, например, сумкой или ремнем контрастного цвета.

Еще один вариант - смешение разных оттенков белого, от более светлого к темному.



Вариант на каждый день (фото: instagram.com/_loissterling, instagram.com/slipintostyle)