Как выглядят актеры сериала "Корона", которые исполнили роли членов королевской семьи (фото)

Создатели исторического сериала "Корона" столкнулись с непростой задачей: актеры должны были походить на прототипы, которых публика прекрасно знает по новостям. А еще каждые 2 сезона шла смена основного состава: центральных персонажей играют 2-3 актера, а сезонов 6.

Принцесса Диана

Роль принцессы Дианы исполнили две актрисы. Эмма Корин сыграла молодую и хрупкую Диану, а вот Элизабет Дебики исполнила роль уже зрелой и уверенной в себе Дианы.

И следует сказать, что обе актрисы невероятно похожа на реальную принцессу, а ее стиль они воспроизводят на все 100%.

Эмма Корин в роли принцессы Дианы (фото: Кинориум)

Элизабет Дебикини в роли принцессы Дианы (фото: Кинориум)

Принцесса Диана (фото: Getty images)

Королева Елизавета II

Роль королевы удалось воплотить трем актрисам всех возрастов. Клер Фой сыграла юную Елизавету и напомнила зрителям, какой она была.

Известная голливудская актриса Оливия Колман воспроизвела уже более старшую королеву и, несмотря на внешнее не идеальное сходство, она прекрасно воплотилась в своего персонажа.

Имелда Стонтон сыграла Елизавету в преклонном возрасте, она действительно очень напоминает королеву уже такой, какой ее знает весь мир.

Клер Фой в роли Королевы Елизаветы II (фото: Кинориум)

Оливия Колман в роли Королевы Елизаветы II (фото: Кинориум)

Имелда Стонтон в роли Королевы Елизаветы II (фото: Кинориум)

Королева Елизавета II (фото: Getty images)

Принц (король) Чарльз III

Роль нынешнего короля Чаррльза III сыграли два замечательных актера, напомнивших зрителям настоящего принца.

Джош О'Коннор исполнил роль молодого принца и следует сказать, что внешне он действительно очень похож на Чарльза.

Доминик Вест сыграл уже взрослого и самостоятельного Чарльза и воплотил эту роль настолько правдиво, что у зрителей нет никаких вопросов.

Джош О'Коннор в роли принца Чарльза III (фото: Кинориум)

Доминик Вест в роли принца Чарльза III (фото: Кинориум)

Король Чарльз III (фото: Getty images)

Кейт Миддлтон и принц Уильям

А вот роль влюбленной пары семьи Уэльских исполнили молодые, но очень перспективные актеры Эд Маквэй и Мэг Белами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в сериале "Корона" (фото: Кинориум)

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty images)