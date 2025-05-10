Как выглядел Тото Кутуньо 35 лет назад, когда выиграл "Евровидение" (видео)

Где проходило "Евровидение-1990"

35-й конкурс песни "Евровидение" состоялся 5 мая 1990 года в Загребе (тогда - СР Хорватия в составе Югославии). Это стало возможным благодаря победе югославской группы Riva с песней "Rock Me" годом ранее. Этот конкурс стал первым и единственным, который принимала Югославия буквально за год до начала распада страны.

Участие в конкурсе приняли 22 страны.

"Евровидение-1990" проходило в атмосфере больших политических изменений в Европе после падения Берлинской стены и накануне подписания Маастрихтского договора.

Песни Норвегии и Австрии были посвящены именно падению стены. А Тото Кутуньо, представлявший Италию, исполнил композицию "Insieme: 1992", посвященную идее объединенной Европы и будущему созданию Европейского Союза.

О чем песня Тото Кутуньо "Insieme: 1992"

"Insieme" означает "вместе", а 1992 год в названии - символическая дата, когда, согласно планам на тот момент, должна была сформироваться единая Европа с экономическим и политическим союзом.

Песня прославляет идею единства европейских народов, сотрудничества и мира. В ней призывается к созданию общего будущего без границ - идеи, особенно актуальные после падения Берлинской стены в 1989 году.

Почему она стала символической

Песня очень удачно отразила политическое настроение Европы на рубеже 80–90-х годов, когда страны искали новые форматы сосуществования после Холодной войны.

В ней говорится не о любви или личных переживаниях, а о единстве, надежде и сотрудничестве, что было нетипичным для большинства выступлений на "Евровидении" того времени.

Выступление Тото Кутуньо отличалось искренностью и эмоциональностью, а также запомнилось хором бэк-вокалистов из разных стран Европы, поддержавших посыл песни.



Тото Кутуньо (фото: Getty Images)