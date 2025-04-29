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Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фото

Вторник 29 апреля 2025 07:30
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Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фото В Киеве начала цвести сирень (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве начался сезон цветения сирени. Душистые цветы уже появились в разных районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где в столице появились первые цветы сирени

Украинцам рассказали, что первые цветы сирени появились в разных локациях столицы, в частности:

  • в Днепровском районе;
  • в Соломенском районе.

Поэтому сейчас каждый желающий может прогуляться по городу, насладиться ароматом душистой сирени и сделать по-настоящему яркие фото.

В то же время киевлянам и гостям города напомнили, что во время отдыха в зеленых зонах необходимо:

  • быть ответственными и заботиться о собственной безопасности;
  • следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фотоПрогуливаясь по городу нельзя забывать о правилах безопасности (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Как долго цветет сирень и где она растет

В КГГА сообщили, что продолжительность цветения сирени зависит от ее сорта и может варьироваться:

  • от нескольких недель;
  • до нескольких месяцев.

Отмечается, что в Киеве сирень растет:

  • в Ботаническом саду имени академика Фомина;
  • в Национальном ботаническом саду имени Н. М. Гришко;
  • в парках столицы;
  • в скверах города.

Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фотоСирень можно найти на многих улицах Киева (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Где именно в Киеве можно найти сирень: список локаций

Согласно информации КО "Киевзеленстрой", сирень в Киеве высажена на многих локациях в разных районах города.

Голосеевский район:

  • сквер возле Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского;
  • Голосеевский парк имени Максима Рыльского.

Дарницкий район:

  • Парк Партизанской славы;
  • Парк имени воинов-интернационалистов;
  • сквер имени Александра Кошица.

Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фотоЦветы сирени бывают разного цвета (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Деснянский район:

  • парк "Молодежный";
  • парк на просп. Красной Калины;
  • парк имени Сержа Лифаря;
  • сквер на ул. Сержа Лифаря;
  • парк имени Архитектора Николаева;
  • сквер на ул. Архитектора Николаева;
  • парк имени Романа Шухевича;
  • Деснянский парк;
  • сквер на просп. Красной Калины.

Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фотоЗаметить душистые цветы можно издалека (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Днепровский район:

  • парк "Победа";
  • парк на Русановской набережной;
  • сквер имени Ивана Миколайчука;
  • бульв. Амвросия Бучмы;
  • парк "Аврора";
  • парк за кинотеатром "Днепр";
  • парк вдоль ул. Гетмана Павла Полуботка;
  • бульв. Верховной Рады;
  • ул. Гната Хоткевича;
  • ул. Краковская;
  • ул. Гетмана Павла Полуботка;
  • транспортная развязка-треугольник возле парка "Победа";
  • Гидропарк;
  • парк за Центром культуры и искусств Днепровского района;
  • сквер имени Кастуся Калиновского;
  • сквер на ул. Инженера Бородина.

Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фотоИногда сирень может превращаться в "заросли" (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Оболонский район:

  • парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;
  • сквер на ул. Северной;
  • сквер на просп. Владимира Ивасюка;
  • сквер на ул. Героев полка "Азов".

Печерский район - Наводницкий парк.

Подольский район - сквер имени Сергея Васильчука.

Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фотоСирень растет в центре Киева и на окраинах (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Святошинский район:

  • ул. Зодчих;
  • парк "Гамбургский";
  • парк "Совки";
  • парк "Интернациональный";
  • ул. Жмеринская;
  • сквер между д. №59 на бульв. Академика Вернадского и №2, №4 - на ул. Академика Доброхотова;
  • сквер имени Василия Стуса;
  • сквер на ул. Чернобыльской;
  • сквер между ул. Мирослава Поповича и просп. Академика Палладина;
  • сквер на углу просп. Берестейского и ул. Чернобыльской.

Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фотоНекоторые из киевлян могут наслаждаться сиренью не выходя из дома (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Соломенский район:

  • парк "Отрадный";
  • парк имени Николая Зерова;
  • Соломенский ландшафтный парк;
  • ул. Соломенская;
  • сквер спортсменов-защитников Украины.

Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фотоЦветы сирени привлекают не только людей (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Шевченковский район:

  • Сырецкий парк;
  • сквер имени Ивана Гонты;
  • парк Шевченковского района (возле ст. м. "Дорогожичи");
  • сквер возле Медицинского университета имени А. А. Богомольца;
  • транспортная развязка на просп. Воздушных Сил;
  • Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр";
  • парк на склонах Пейзажной аллеи;
  • Литературный сквер;
  • сквер "Украинского радио".

Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фотоКусты сирени - украшение столицы (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье".

Читайте также, как и для чего можно использовать сирень в домашних условиях.

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