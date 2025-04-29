Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фото
В Киеве начался сезон цветения сирени. Душистые цветы уже появились в разных районах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Где в столице появились первые цветы сирени
Украинцам рассказали, что первые цветы сирени появились в разных локациях столицы, в частности:
- в Днепровском районе;
- в Соломенском районе.
Поэтому сейчас каждый желающий может прогуляться по городу, насладиться ароматом душистой сирени и сделать по-настоящему яркие фото.
В то же время киевлянам и гостям города напомнили, что во время отдыха в зеленых зонах необходимо:
- быть ответственными и заботиться о собственной безопасности;
- следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.
Прогуливаясь по городу нельзя забывать о правилах безопасности (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)
Как долго цветет сирень и где она растет
В КГГА сообщили, что продолжительность цветения сирени зависит от ее сорта и может варьироваться:
- от нескольких недель;
- до нескольких месяцев.
Отмечается, что в Киеве сирень растет:
- в Ботаническом саду имени академика Фомина;
- в Национальном ботаническом саду имени Н. М. Гришко;
- в парках столицы;
- в скверах города.
Сирень можно найти на многих улицах Киева (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)
Где именно в Киеве можно найти сирень: список локаций
Согласно информации КО "Киевзеленстрой", сирень в Киеве высажена на многих локациях в разных районах города.
Голосеевский район:
- сквер возле Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского;
- Голосеевский парк имени Максима Рыльского.
Дарницкий район:
- Парк Партизанской славы;
- Парк имени воинов-интернационалистов;
- сквер имени Александра Кошица.
Цветы сирени бывают разного цвета (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)
Деснянский район:
- парк "Молодежный";
- парк на просп. Красной Калины;
- парк имени Сержа Лифаря;
- сквер на ул. Сержа Лифаря;
- парк имени Архитектора Николаева;
- сквер на ул. Архитектора Николаева;
- парк имени Романа Шухевича;
- Деснянский парк;
- сквер на просп. Красной Калины.
Заметить душистые цветы можно издалека (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)
Днепровский район:
- парк "Победа";
- парк на Русановской набережной;
- сквер имени Ивана Миколайчука;
- бульв. Амвросия Бучмы;
- парк "Аврора";
- парк за кинотеатром "Днепр";
- парк вдоль ул. Гетмана Павла Полуботка;
- бульв. Верховной Рады;
- ул. Гната Хоткевича;
- ул. Краковская;
- ул. Гетмана Павла Полуботка;
- транспортная развязка-треугольник возле парка "Победа";
- Гидропарк;
- парк за Центром культуры и искусств Днепровского района;
- сквер имени Кастуся Калиновского;
- сквер на ул. Инженера Бородина.
Иногда сирень может превращаться в "заросли" (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)
Оболонский район:
- парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;
- сквер на ул. Северной;
- сквер на просп. Владимира Ивасюка;
- сквер на ул. Героев полка "Азов".
Печерский район - Наводницкий парк.
Подольский район - сквер имени Сергея Васильчука.
Сирень растет в центре Киева и на окраинах (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)
Святошинский район:
- ул. Зодчих;
- парк "Гамбургский";
- парк "Совки";
- парк "Интернациональный";
- ул. Жмеринская;
- сквер между д. №59 на бульв. Академика Вернадского и №2, №4 - на ул. Академика Доброхотова;
- сквер имени Василия Стуса;
- сквер на ул. Чернобыльской;
- сквер между ул. Мирослава Поповича и просп. Академика Палладина;
- сквер на углу просп. Берестейского и ул. Чернобыльской.
Некоторые из киевлян могут наслаждаться сиренью не выходя из дома (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)
Соломенский район:
- парк "Отрадный";
- парк имени Николая Зерова;
- Соломенский ландшафтный парк;
- ул. Соломенская;
- сквер спортсменов-защитников Украины.
Цветы сирени привлекают не только людей (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)
Шевченковский район:
- Сырецкий парк;
- сквер имени Ивана Гонты;
- парк Шевченковского района (возле ст. м. "Дорогожичи");
- сквер возле Медицинского университета имени А. А. Богомольца;
- транспортная развязка на просп. Воздушных Сил;
- Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр";
- парк на склонах Пейзажной аллеи;
- Литературный сквер;
- сквер "Украинского радио".
Кусты сирени - украшение столицы (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)
Напомним, ранее мы рассказывали, зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье".
Читайте также, как и для чего можно использовать сирень в домашних условиях.
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