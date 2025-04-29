Где в Киеве расцвела сирень: лучшие места для прогулок и фото

В Киеве начался сезон цветения сирени. Душистые цветы уже появились в разных районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где в столице появились первые цветы сирени

Украинцам рассказали, что первые цветы сирени появились в разных локациях столицы, в частности:

в Днепровском районе;

в Соломенском районе.

Поэтому сейчас каждый желающий может прогуляться по городу, насладиться ароматом душистой сирени и сделать по-настоящему яркие фото.

В то же время киевлянам и гостям города напомнили, что во время отдыха в зеленых зонах необходимо:

быть ответственными и заботиться о собственной безопасности;

следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

Прогуливаясь по городу нельзя забывать о правилах безопасности (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Как долго цветет сирень и где она растет

В КГГА сообщили, что продолжительность цветения сирени зависит от ее сорта и может варьироваться:

от нескольких недель;

до нескольких месяцев.

Отмечается, что в Киеве сирень растет:

в Ботаническом саду имени академика Фомина;

в Национальном ботаническом саду имени Н. М. Гришко;

в парках столицы;

в скверах города.

Сирень можно найти на многих улицах Киева (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Где именно в Киеве можно найти сирень: список локаций

Согласно информации КО "Киевзеленстрой", сирень в Киеве высажена на многих локациях в разных районах города.

Голосеевский район:

сквер возле Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского;

Голосеевский парк имени Максима Рыльского.

Дарницкий район:

Парк Партизанской славы;

Парк имени воинов-интернационалистов;

сквер имени Александра Кошица.

Цветы сирени бывают разного цвета (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Деснянский район:

парк "Молодежный";

парк на просп. Красной Калины;

парк имени Сержа Лифаря;

сквер на ул. Сержа Лифаря;

парк имени Архитектора Николаева;

сквер на ул. Архитектора Николаева;

парк имени Романа Шухевича;

Деснянский парк;

сквер на просп. Красной Калины.

Заметить душистые цветы можно издалека (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Днепровский район:

парк "Победа";

парк на Русановской набережной;

сквер имени Ивана Миколайчука;

бульв. Амвросия Бучмы;

парк "Аврора";

парк за кинотеатром "Днепр";

парк вдоль ул. Гетмана Павла Полуботка;

бульв. Верховной Рады;

ул. Гната Хоткевича;

ул. Краковская;

ул. Гетмана Павла Полуботка;

транспортная развязка-треугольник возле парка "Победа";

Гидропарк;

парк за Центром культуры и искусств Днепровского района;

сквер имени Кастуся Калиновского;

сквер на ул. Инженера Бородина.

Иногда сирень может превращаться в "заросли" (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Оболонский район:

парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;

сквер на ул. Северной;

сквер на просп. Владимира Ивасюка;

сквер на ул. Героев полка "Азов".

Печерский район - Наводницкий парк.

Подольский район - сквер имени Сергея Васильчука.

Сирень растет в центре Киева и на окраинах (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Святошинский район:

ул. Зодчих;

парк "Гамбургский";

парк "Совки";

парк "Интернациональный";

ул. Жмеринская;

сквер между д. №59 на бульв. Академика Вернадского и №2, №4 - на ул. Академика Доброхотова;

сквер имени Василия Стуса;

сквер на ул. Чернобыльской;

сквер между ул. Мирослава Поповича и просп. Академика Палладина;

сквер на углу просп. Берестейского и ул. Чернобыльской.

Некоторые из киевлян могут наслаждаться сиренью не выходя из дома (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Соломенский район:

парк "Отрадный";

парк имени Николая Зерова;

Соломенский ландшафтный парк;

ул. Соломенская;

сквер спортсменов-защитников Украины.

Цветы сирени привлекают не только людей (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)

Шевченковский район:

Сырецкий парк;

сквер имени Ивана Гонты;

парк Шевченковского района (возле ст. м. "Дорогожичи");

сквер возле Медицинского университета имени А. А. Богомольца;

транспортная развязка на просп. Воздушных Сил;

Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр";

парк на склонах Пейзажной аллеи;

Литературный сквер;

сквер "Украинского радио".

Кусты сирени - украшение столицы (фото: kyivcity.gov.ua/Любовь Голубятникова)