Как выглядел фараон, правивший Древним Египтом более 3500 лет назад: это лицо вас удивит

Как проводилась реконструкция

Для компьютерной реконструкции облика известного фараона Мораес взял данные компьютерной томографии черепа Аменхотепа I, которую в 2021 году провели профессор радиологии Каирского университета Сахар Салим и египтолог Захи Хавасс.

Далее исследователь применил методы анатомической деформации цифровой копии головы фараона и распределения маркеров толщины мягких тканей по черепу, чтобы воспроизвести лицо правителя Древнего Египта.

Данные топографии показали, что Аменхотеп умер в возрасте примерно 35 лет, его рост составлял примерно 167 сантиметров, зубы были в хорошем состоянии, а волосы кудрявые.

Кстати, когда Мораес воспроизвел лицо фараона, он заметил, что оно не совпадает с богом, изображенным на статуях.

Настоящее лицо известного фараона Аменхотепа I (Cicero Moraes)

Что известно об Аменхотепе I

Этот фараон Древнего Египта правил примерно в 1525-1940 годах до н. э. Он был сыном фараона Яхмоса и царицы Нефертары. За время своего правления провел два военных похода - один в Нубию, а второй - против ливийцев, живших в Западной пустыне.

Основное направление во время правления Аменхотепа было сделано на строительстве. Он привез из Сирии бронзу и азиатскую медь, которую начали использовать для постройки.

По данным историков, именно этот фараон переписал историю Древнего Египта и основал Долину Царей. Он стал первым фараоном, погребённым в Долине Царей, месте покоя всех фараонов 18, 19 и 20 династий.

После его смерти ему поклонялись как богу, прежде всего потому, что во время своего правления он ввел Египет в новую эру мира и процветания - золотой век Древнего Египта.

Настоящее лицо известного фараона Аменхотепа I (Cicero Moraes)