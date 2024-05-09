RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как выглядел Еврейский базар в Киеве 80 лет назад: уникальные фото

Как выглядел когда-то Евбаз (фото: Facebook/Жажда: в Киеве интересно)
Автор: Василина Копытко

Еврейский базар или народное название Евбаз на протяжении многих поколений являлся местом торговли в столице. Он когда-то находился на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).

О том, как выглядел Евбаз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook.

При подготовке публикации использовали материалы Википедии.

Как выглядел Еврейский рынок

Евбаз, официальное название Галицкий рынок, связывают с историей еврейской громады Киева. Они торговали в этой местности с середины XIX в. Традиционно торговыми днями были вторники, четверги и воскресенья.

В 1943 году во время немецкой оккупации солдат вермахта Герберт Лист, бывший фотограф журнала Vogue и будущий член агентства Magnum снял тогдашний Киев. Он зафиксировал, какой тогда была торговля.

"Крестьяне, приезжавшие в город продавать продукты, сначала брали деньги, но потом просили в обмен картофель и яйца разнообразные ценности, которые киевляне держали дома еще с дореволюционных времен", - говорится в сообщении.

Как выглядел Евбаз (фото: Facebook/Жажда: в Киеве интересно)

На Евробазе были разные товары. Здесь продавали как продукты, так и одежду, обувь. Были даже прилавки с книгами и брошюрами. Также там был хороший выбор часов.

По воспоминаниям горожан, на Евбазе можно было купить что угодно - от пирожков до огнестрельного оружия. Газеты описывали частые случаи мошенничества, которые случались на рынке.

Рынок снесли в конце 1950-х, сегодня на этом месте расположен цирк.

Как выглядел Евбаз (фото: Facebook/Жажда: в Киеве интересно)

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевИсторические фото