Как выглядеть на миллион с утра? Юлия Буйновская назвала свои ритуалы красоты
Украинская актриса Юлия Буйновская, которая сыграла одну из главных ролей в шестом сезоне комедийного сериала "Домик на счастье", рассказала о своих утренних ритуалах, которые помогают ей заряжаться энергией и держать себя "в тонусе".
Секретами красоты телезвезда поделилась с РБК-Украина (проект Styler).
По словам Юлии, после пробуждения она пьет минимум два стакана воды. А в течение дня в целом выпивает примерно полтора-два литра.
Спорт в жизни Буйновской - это обязательно.
"Я люблю чувствовать тело легким и без зажимов. Уже более шести лет занимаюсь йогой и имею свой курс samadhi. Не представляю свою жизнь без йоги", - с улыбкой рассказывает Юля.
Актриса Юлия Буйновская (фото: Новий канал)
Последний месяц актриса работает с лимфой, и теперь к утренним ритуалам у нее добавилось 20 минут специальной зарядки.
Что "даже не обсуждается", так это уход за кожей лица.
"В течение шести лет у меня было акне и за это время я изучила свою кожу идеально. Поэтому теперь знаю все ее потребности", - говорит 24-летняя Буйновская.
В своем Instagram она часто показывает и рассказывает об уходовой косметике. Но ее основной месседж - это увлажнение кожи.
"Много увлажнения! Потому что за годы истребления косметологами прыщей на моем лице активными средствами я до сих пор восстанавливаю ph-баланс. Следите за ним и вы", - советует Юлия.
Юлия Буйновская назвала свои ритуалы красоты (фото: Новий канал)
Также она отмечает, что никогда не пропускает завтраки, и "особенно момент с чашечкой матча".
"Кстати, кофе я не пью уже второй год, потому что у меня от него сильная тревожность. Хотя раньше считала, что это энергия", - смеется актриса.
Что касается блюд, то Юля не любит сладкие завтраки. Среди ее фаворитов - шакшука, овсяноблин и соленые вафли домашнего приготовления.
Юлия Буйновская сыграла в новом сезоне сериала "Будиночок на щастя" (фото: Новий канал)
Напомним, что комедийный сериал "Будиночок на щастя" возвращается на экраны Нового канала с долгожданным шестым сезоном 31 марта в 19:00. Жители любимой Сеньковки снова готовы развлекать зрителей своими жизненными перипетиями и непревзойденным колоритом.
В новом сезоне Буйновская играет таинственную незнакомку, которая пленит сердце Макса (Константин Войтенко) и заставит его по-новому взглянуть на любовь.
Конечно, не обойдется и без любимых супругов - непревзойденных Васи и Любани в исполнении блестящих Назара Заднепровского и Виталины Библив. Их колоритные фразочки и безграничная харизма снова станут настоящим украшением сериала.
Но не стоит забывать и о Наталье (Наталка Денисенко) и Маше (Дарья Петрожицкая), которые ранее боролись за внимание Макса. Останутся ли они в стороне от новых романтических событий? Станет ли уже знакомый любовный треугольник неожиданным квадратом? Интрига закручивается максимально!
Вас также может заинтересовать
- Актриса Ольга Атанасова раскрыла секрет идеальной фигуры
- Какие всемирно известные звезды отказались от ботокса
- Маша Ефросинина поделилась своими ежедневными ритуалами красоты.