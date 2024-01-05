Как сейчас выглядит дочь Зеленского и чем она занимается

Детство дочери Зеленского

Александра - первый ребенок Зеленского и его жены. Она родилась 15 июля 2004 года в Киеве. Девочка училась в Новопечерской школе Печерского района столицы. В тот момент стоимость обучения в престижном заведении колебалась от 10 до 12 тысяч долларов в год.

Семья Зеленского (фото:instagram.com/olenazelenska_official)

За эти деньги ученики получали не только учебники и планшет, но и форму от дизайнера Лилии Пустовит, возможность посещать кружки. Также в стоимость входили ежегодный медицинский осмотр, двухразовое питание и другое. Ранее Зеленские часто публиковали фото с ребенком, поэтому найти фотографии, на которых можно увидеть, как выглядела дочь президента в детстве - не трудно.

Дочь Зеленского в детстве (скриншоты)

Выступление Александры на "Рассмеши комика"

В 2016 году дочь Зеленского появилась на телевидении. Она пришла на шоу "Рассмеши комика. Дети", ведущим которого тогда был ее отец.

Дочь президента на шоу "Рассмеши комика" (скриншот)

Маленькая Александра выдала шутки и сумела победить. Видео с дочерью Зеленского на этом проекте до сих пор собирает просмотры на YouTube.

Где дочь Зеленского сейчас

До полномасштабной войны РФ против Украины Александра вела соцсети, но затем она "исчезла" из инфополя. Девочка окончила Новопечерскую школу и уже получает высшее образование.

По словам первой леди, ее дочь учится на юриспруденции. Зеленский и его жена не раз говорили, что не вывозили детей за границу. Дочь и сын президента в Украине.

Дочь президента Украины (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Бойфренд Александры

В декабре 2023 года супруга президента рассказала, что дочь уже нашла себе парня. Дочь Зеленского начала встречаться с парнем, и это ее мать называла первой любовью.

Впрочем, первая леди не скрывала, что новость о бойфренде ее шокировала. Также это ошарашило и президента. Но родители признали, что их дочь уже не маленький ребенок, а "жизнь продолжается".

Зеленский с детьми и женой на архивном фото (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Какая была дочь Зеленского

Летом 2023 года, в честь 19-летия Александры, ее давняя подруга и дочь юмористки Елены Кравец поделилась воспоминаниями о детстве рядом с девушкой. В прошлом они общались, но на фоне полномасштабной войны связь была утрачена.

Дочь Кравец говорила, что Александра в прошлом была "папиной дочерью". Она также считает, что наследнице президента может быть сложно переживать весь этот период, как другим украинцам.