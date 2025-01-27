Как выглядит и что публикует в соцсетях Наоми Гирма, которая стала самой дорогой футболисткой в истории

Переход Наоми Гирмы

До этих пор рекорд удерживал переход замбийской футболистки Рэйчел Кунданаджи из "Реала" в американский "Бэй" - за 862 тысячи долларов в 2024 году.

24-летняя Гирма стала второй футболисткой в истории самых дорогих трансферов. В прошлом году Майра Рамирес перешла в "Челси" из испанского "Леванте" за 544 тысячи долларов.

26 января клуб Женской Суперлиги официально объявил о подписании контракта с Наоми на 4,5 года. В тот же день ее представили болельщикам на матче против "Арсенала" на "Стэмфорд Бридж".

Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma)

Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma)

Карьера Наоми Гирмы

Футболистка выступала за национальные сборные США до 20 лет, а также за команды страшего возраста. Она была капитаном сборной U-20, а в декабре 2020 года получила награду "Лучший молодой игрок года" от футбола США.

В июне 2023 года Наоми включили в состав сборной США на Чемпионат мира среди женщин 2023 года в Австралии и Новой Зеландии. Она стала стартовым защитником в первом матче группового этапа против Вьетнама и отличилась тактической передачей, которая привела ко второму голу Америки в той игре.

Гирму назвали лучшим игроком года по версии US Soccer в 2023 году. Она стала первым защитником в истории, который получил эту награду, благодаря невероятному показателю - команда пропускала в среднем лишь 0,17 голов за игру в течение года, что стало рекордом.

В 2024 году Наоми представляла США на первых турнирах была включена в список 18 игроков на Летние Олимпийские игры-2024 во Франции. Она стала единственным игроком, который провел каждую минуту турнира, вплоть

Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma)

Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma)

Стиль игры Наоми

Гирма считается одной из лучших центральных защитников в мире. Она известна хладнокровием, интеллектом и лидерством на поле. Спортсменка обладает превосходной способностью занимать правильную позицию, препятствовать атакам соперников и использовать скорость в ключевых моментах.

Главный тренер США Эмма Хейс в 2024 году назвала Наоми "лучшим защитником, которого она когда-либо видела".

Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma)

Социальные сети футболистки

На Instagram Гирмы подписано почти 200 тысяч человек. Она активно делится моментами своей спортивной карьеры, а также публикует фотографии из путешествий и отдыха с близкими. Однако большинство ее постов посвящены именно футболу.

Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma) Наоми Гирма (фото: instagram.com/naomi_girma)