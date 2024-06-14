Знаменитая футболистка станет первой женщиной-тренером мужской профи-команды в Украине

Тренер полтавской "Ворсклы" U-19 Ия Андрущак пойдет на повышение и в следующем сезоне будет работать во Второй лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Український футбол" .

37-летняя специалистка возглавит новичка третьего по рангу дивизиона Украины. Вместо юношеской команды "зелено-белых" украинка будет тренировать резерв – "Ворсклу-2".

Полтавский клуб решил сформировать вторую команду из футболистов 2004 года рождения и моложе. С ними на протяжении прошлого сезона работала Андрущак. Итак, руководство "Ворсклы" решило сделать тренера первой женщиной во главе одной из команд в профессиональном футболе Украины.

Андрущак возглавила "Ворсклу" U-19 в начале ноября. Под ее руководством юные "зелено-белые" одержали 9 побед, 3 матча свели вничью и потерпели пять поражений. Полтавчане финишировали на 9-й строчке Чемпионата юношеских команд УПЛ.

Кто такая Ия Андрущак

Уроженка Санкт-Петербурга, где в университете училась ее мать. Выросла в Хмельницком, в 14 лет начала заниматься футболом в местной ДЮСШ №1.

На взрослом уровне дебютировала в 2003 году в составе черниговской "Легенды". Позже защищала цвета харьковского "Жилстроя-1", российских "Кубаночки" и "Звезды-2005". Последние годы игровой карьеры провела в "Жилстрое-2", трансформировавшемся в женскую команду "Ворсклы".

Пятикратная чемпионка Украины, двукратная чемпионка России, 10 раз триумфовала в Кубке Украины и завоевала два Кубка России. В рядах сборной Украины полузащитница сыграла 58 матчей (2 мяча).