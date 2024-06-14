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Знаменитая футболистка станет первой женщиной-тренером мужской профи-команды в Украине

Полтава, Пятница 14 июня 2024 12:58
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Знаменитая футболистка станет первой женщиной-тренером мужской профи-команды в Украине Фото: Ия Андрущак будет работать на взрослом уровне (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Тренер полтавской "Ворсклы" U-19 Ия Андрущак пойдет на повышение и в следующем сезоне будет работать во Второй лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Український футбол".

37-летняя специалистка возглавит новичка третьего по рангу дивизиона Украины. Вместо юношеской команды "зелено-белых" украинка будет тренировать резерв – "Ворсклу-2".

Полтавский клуб решил сформировать вторую команду из футболистов 2004 года рождения и моложе. С ними на протяжении прошлого сезона работала Андрущак. Итак, руководство "Ворсклы" решило сделать тренера первой женщиной во главе одной из команд в профессиональном футболе Украины.

Андрущак возглавила "Ворсклу" U-19 в начале ноября. Под ее руководством юные "зелено-белые" одержали 9 побед, 3 матча свели вничью и потерпели пять поражений. Полтавчане финишировали на 9-й строчке Чемпионата юношеских команд УПЛ.

Кто такая Ия Андрущак

Уроженка Санкт-Петербурга, где в университете училась ее мать. Выросла в Хмельницком, в 14 лет начала заниматься футболом в местной ДЮСШ №1.

На взрослом уровне дебютировала в 2003 году в составе черниговской "Легенды". Позже защищала цвета харьковского "Жилстроя-1", российских "Кубаночки" и "Звезды-2005". Последние годы игровой карьеры провела в "Жилстрое-2", трансформировавшемся в женскую команду "Ворсклы".

Пятикратная чемпионка Украины, двукратная чемпионка России, 10 раз триумфовала в Кубке Украины и завоевала два Кубка России. В рядах сборной Украины полузащитница сыграла 58 матчей (2 мяча).

К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.

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