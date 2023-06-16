Как выглядит одна из лучших волейболисток Украины Саша Миленко, не оставляющая шансов соперницам

Кто такая Александра Миленко

Саша родилась в Белой Церкви. Она занимается волейболом с восьми лет. Защищала цвета юношеской сборной Украины.

Миленко в составе "Прометея" (фото: instagram.com/prometey_sc)

Впервые о себе заявила на серьезном уровне во время всемирной студенческой Универсиады 2019 года в итальянском Неаполе, где она представляла Тернопольский национальный экономический университет.

Миленко в составе сборной Украины (фото: instagram.com/prometey_sc)

Миленко играла за тернопольскую "Галичанку", а ныне защищает цвета "Прометея" из города Каменское, в составе которого завоевала чемпионство Украины 2023 года, став самой результативной волейболисткой команды.

Александра Миленко играет за "Прометей" (фото: instagram.com/prometey_sc)

С 2022 года Александр регулярно играет за национальную сборную.

Миленко известна своим высоким уровнем физической подготовки, сильным ударом и динамичной игрой.

Она является не только сильным атакующим игроком, но и настоящим лидером на площадке, способной поддержать и мотивировать свою команду к победе.

Яркие фото Саши Миленко

Александра Миленко - звезда сборной Украины по волейболу (фото: instagram.com/milli_milenko)