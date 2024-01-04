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Как выглядит один из новогодних образов Тины Кароль за 30 тысяч гривен

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Тина Кароль неоднократно удивляла поклонников своими образами, особенно за последнее время. Но кроме самих луков, артистка удивляет еще и ценами на свои наряды.

О цене одного из новогодних образов поп-дивы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram поклонницы Кароль.

Тина Кароль показала новогодний наряд за 30 тысяч гривен

Певица за последние 2 года почти полностью изменила свой стиль, поскольку изменилась и снаружи. Нельзя не заметить, насколько артистка похудела и преобразилась. Поэтому все ее луга стали более современными, откровенными и помогают певице демонстрировать свою замечательную фигуру.

Для одного из новогодних образов 2024 года Кароль выбрала достаточно дорогие вещи, которые объединила в одном модном образе и поразила своим великолепным вкусом.

Тина Кароль в дорогом новогоднем образе (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина показала яркие фото на фоне наряженной праздничной елки и выбрала для этого красный пиджак, топ-корсет такого же цвета и джинсы прямого кроя со стрелками темно-синего цвета.

Самыми дешёвыми в образе певицы оказались джинсы от украинского производителя One By One, стоимостью 2 тысячи 690 гривен.

Красный и обольстительный топ-корсет от бренда Balykina в форме сердца обошелся Кароль в 13 тысяч 300 гривен.

А вот самым дорогим оказался двубортный пиджак с квадратным силуэтом, золотыми пуговицами, круглым вырезом и четкими линиями - стоит 14 тысяч 200 гривен.

Общая сумма такого яркого и стильного образа - 30 тысяч 200 гривен. На самом деле недешево. Но однажды в мини-интервью Николаса Кармы говорила, что все брендовые вещи за последние 2 года - это бартер с производителями, или концертные вещи, а вот сама она уже давно не покупала себе дорогих элементов гардероба.

Но это не мешает певице выглядеть стильно и демонстрировать свою замечательную подтянутую фигуру и показать, что она одевается по последним модным тенденциям.

Стоимость новогоднего образа Тины Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Ранее мы рассказывали о том, что секрет укладки Тины Кароль раскрыт.

Также читайте наш материал о том, что Тина Кароль в новой фотосессии зажгла стройные ножки.

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Тина Карольтренди