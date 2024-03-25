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Энн Хэтэуэй удивила новыми соблазнительными образами (фото)

Понедельник 25 марта 2024 21:19
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Энн Хэтэуэй удивила новыми соблазнительными образами (фото) Энн Хэтэуэй (фото: .instagram.com/AnneHathaway)
Автор: Юлия Любченко

Энн Гетевей показалась в новых и не свойственных себе образах. Актриса почти обнажилась для съемки и примерила на себя латекс, корсеты и другие интересные вещи.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль глянца Vanity Fair.

Энн Хэтэуэй показала обольстительные образы

Энн не так часто шокирует публику пикантными образами, поскольку она поклонница классики и выбирает демонстрировать именно элегантные наряды, которые могут показать изящный вкус женщины и очаровать фолловеров.

Но на этот раз актриса решила пойти по другому пути и практически шокировала своими новыми и откровенными лугами. Она обнажила соблазнительные формы на обложке Vanity Fair

Актриса, сыгравшая большое количество ролей и ставшая популярной после фильма "Дьявол носит Prada", снялась в откровенных образах, показывающих весь шарм и красоту Энн.

Энн Хэтэуэй удивила новыми соблазнительными образами (фото)Энн Хэтэуэй удивила новыми соблазнительными образами (фото)Энн Хэтэуэй удивила новыми соблазнительными образами (фото)

Энн Хэтэуэй в соблазнительных образах (фото: instagram.com/vanityfair)

Гетевей примеряла два корсета - черный и кремовый, кружевное белье, удлиненный пиджак с бахромой и невероятное золотое платье. Но самым откровенным образом стал латексный прозрачный наряд, под которым звезда была в нижнем белье, изготовленном из такого же материала.

А для того, чтобы достичь еще большего эпатажа, Энн надела белые колготки и серебристые туфли, которые подчеркнули эротичность образа.

Следует сказать, что такие образы Хэтэуэй позволяет себе редко, хотя и выглядит она у них по-особому красивой и сексуальной.

Энн Хэтэуэй удивила новыми соблазнительными образами (фото)Энн Хэтэуэй удивила новыми соблазнительными образами (фото)

Энн Хэтэуэй в соблазнительных образах (фото: instagram.com/vanityfair)

Ранее мы писали, как Энн Гетевей соединила три самых популярных тренда осени в одном образе.

Также смотрите, как изменились актеры самого модного фильма "Дьявол носит Prada".

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