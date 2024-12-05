Как выглядит 13-летняя дочь Николь Кидман, которая редко выходит в люди: эксклюзивные фото

Известная американская актриса Николь Кидман вышла в свет со своей младшей дочерью от исполнителя Кита Урбана. Девочка, как известно, не так часто появляется на публичных мероприятиях.
Как выглядит 13-летняя Фейт, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.
Вместе с ребенком звезда посетила светское мероприятие, посвященное известным женщинам в развлекательной сфере. Событие называлось Hollywood Reporter Women in Entertainment.
Для особого случая Кидман выбрала длинное черное платье с голубым воротничком. Свой аутфит она дополнила объемными серьгами и легким макияжем. В то время ее дочь появилась в объективах папарацци в белом костюме, декорированном черными элементами.
Эти двое впервые за долгое время появились на публике вместе, поэтому такое событие стало для многих поклонников Николь приятным удивлением.
С Китом Урбаном актриса состоит в браке с 2006 года, и пара воспитывает двоих общих детей. В 2008 году у них родилась дочь Сандей, а в 2010 году с помощью суррогатного материнства появилась Фейт.
Также напомним, что во время брака с актером Томом Крузом звезда усыновила двоих детей - дочь Изабеллу и сына Конора. Однако уже долгое время они почти не поддерживают общение.
Николь 57 лет, и она не только занимается актерской и музыкальной деятельностью, но и является продюсером, активисткой и дипломатом. Знаменитости удалось достичь незаурядных карьерных высот, ведь она до сих пор остается одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда.
Кидман - лауреат премии "Оскар", пятикратная лауреат премии "Золотой глобус", двукратная лауреат "Эмми" и многих других наград.
Кроме того, селебрити демонстрирует активную поддержку детям по всему миру. К примеру, в 2003 году она стала меценатом ежегодного сбора средств организации FARA, которая поддерживает детей в Румынии. Актриса принимала участие в благотворительных мероприятиях этой организации, занималась сбором средств для обездоленных детей и привлекала внимание к их проблемам.
В 1994 году ее назначили посольством доброй воли от ЮНИСЕФ, а также Николь является послом ЮНИСЕФ в Австралии и послом Сиднейской детской больницы Рэндвик.
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