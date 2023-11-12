Как выглядит 1 гривна, за которую коллекционеры готовы отдать 4 тысячи долларов (фото и видео)

Как выглядит редкая монета номиналом 1 гривна

"Это очень редкая 1 гривна 1992 года выпуска, цена которой может достигать 150 тыс. грн (приблизительно 4 тыс. долларов). При использовании нашего оборудования треугольники на пробных монетах были с браком. Поэтому их решили переделать полностью и срезали, чтобы нанести вручную. Тираж этой монеты очень маленький", - объясняют на видео.

Отмечается, что почти сразу после этого Украина получила из Великобритании пунсоны (инструменты для маркировки), поэтому работу отечественного оборудования остановили.

Стоимость такой монеты составляет 150 тыс. грн (скриншот с видео)

Добавим также, что 1 гривна 1992 года - пробная монета времен независимой Украины. Монету чеканили при настройке оборудования. На первых экземплярах не было оптовой надписи. Точный тираж таких необычных монет неизвестен.

Где и как продать редкие монеты

Если вы не являетесь экспертом в сфере нумизматики, то следует обратиться к специалистам, чтобы они сначала оценили ваши монеты, только после этого можно выставлять объявления о продаже на профильных ресурсах.

Продать редкие монеты можно на аукционах Виолити, Crafta, форуме "Монеты ИТК" или в специализированных группах в соцсетях.

Также, если ваши монеты не являются очень редкими, то их можно сбыть на так называемых барахолках - на Куреневском рынке или Андреевском спуске в Киеве.