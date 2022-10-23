Как оттереть решетку от духовки без затрат и спецсредств (инструкция)

Этот способ сработает даже с очень загрязненной решеткой, даже если на ней устаревший нагар, много жира или ржавчины.

Кроме того, таким образом можно очищать решетки от барбекю, которые пачкаются каждый раз после приготовления пищи на мангале.

Пошаговая инструкция по очистке решетки

Достаньте вашу грязную решетку. Возьмите обычную фольгу для хранения и запекания продуктов и оторвите кусок. Пригодится даже фольга от шоколадки.

Скрутите из фольги шарик. Возьмите этот шарик и хорошенько пройдите по каждой секции вашей решетки.

Уже после нескольких движений первая секция засияет чистотой. Продолжайте так делать на всей решетке.

Никакой химии и лишних усилий вам не понадобится.