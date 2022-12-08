Как отсрочить менструацию: врач назвала безопасные способы
Бывают случаи, когда месячные должны начаться не вовремя. Обычно это должно произойти перед соревнованием, отпуском или съемками. Потому женщины иногда хотят задержать месячные.
Об этом рассказала гинеколог Ольга Ващишина в Instagram.
Как отсрочить менструацию
По словам врача, это можно сделать с помощью КОК (комбинированные оральные контрацептивы).
В частности, если человек пьет КОК, то достаточно не делать перерыв, если в упаковке 21 таблетка (или не пить последние 7 таблеток, если в упаковке 28), а продлить сразу из новой упаковки.
Поэтому таким образом можно избежать кровотечения. Именно так называется искусственно созданная с помощью КОК менструация.
Второй способ - принимать прогестины за 5-10 дней до предполагаемой менструации и включая месячные. Таким образом, менструация начнется через 3-5 дней после отмены препарата.
Можно ли остановить менструацию, которая уже началась
Врач говорит, что остановить менструацию, если она началась, невозможно. Поэтому важно позаботьтесь об этом заранее и обязательно проконсультироваться с гинекологом.
"И хорошо обдумайте, стоят ли все возможные последствия такой "игры" с менструальным циклом. Ведь для примера, купаться в море можно абсолютно спокойно, применяя тампоны", - написала гинеколог.
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