Сама собі гінеколог: як розпізнати тривожні симптоми і чим лікуватися

Українкам розповіли, як допомогти собі з жіночими хворобами і чим лікуватися, якщо нема змоги потрапити до лікаря через війну.

Про це розповіла група лікарів-блогерів, які ведуть сторінку sviy.doc в Instagram .

Менструальний цикл

Затримка. В умовах шаленого стресу найчастіші розлади - це затримки/ відсутність менструації. Нема менструації тиждень, два, навіть місяць - стан некритичний. Якщо ви не маєте інших скарг та виключена вагітність, розберетеся з цим тоді, коли опинитеся у безпеці.

Лікується перш за все нормалізацією способу життя, сном та адекватним харчуванням.

Виділення. Просто "помазалося" коричневим/червоним - з цим можна розібратися потім.

Біль під час менструації. Покладіть грілку на низ живота або Ібупрофен 400 мг до 3 разів на день.

Надмірна кількість менструальних виділень. Ібупрофен 600 мг одноразово, транексамова кислота 500 мг 2-3 рази на добу (є протипоказання, тому варто уважно читати інструкцію).

Забагато виділень. Якщо Ви змінили дві прокладки (тампони) за годину впродовж 2 годин підряд - це ознака загрозливої ситуації, яка потребує звернення до лікаря. Все, що до цього - загрози життю не несе.

Якщо приймаєте КОК (комбіновані оральні контрацептиви), для уникнення кровотечі перерву не можна робити, а "неактивні" таблетки не треба приймати. Одразу починайте нову упаковку.

Гігієна

Будь-який засіб варто змінювати кожні 4-6 годин, але прокладки найбезпечніші в плані недотримання цих умов. З тампонами та менструальною чашою при невчасній заміні є ризик синдрому токсичного шоку.

Для гігієни за можливості використовуйте проточну воду. Якщо нема - вологі серветки.

Виділення

Зміна кольору, запаху, кількості без свербежу, печіння - може почекати.

Свербіж, молочні виділення найчастіше є ознакою кандидозу ("молочниці") - лікуються одноразовим прийомом препарату флуконазолу (150 мг).