Гінеколог розповіла, як жінкам пережити зґвалтування в умовах війни

Їх вона опублікувала на сторінці в Facebook.

Якщо згвалтування не уникнути, і ви не впевнені в своїх фізичних силах і активному опору, намагайтеся "заморозитися" всередині і ззовні.

Для ґвалтівника цей процес не про секс, а про встановлення влади і контроль, про приниження і знецінення.

Активний опір жертви розпалює і підгодовує садизм. Тому жінка може постаратися фізично більше, отримати травми статевих органів і тіла.

"Також, окупант може в процесі згвалтування мстити за свій страх смерті і відчуття занедбаності і безпорадності. Якщо зможете "заморозити" свої реакції. Ви не тут, це не ваше тіло, цей нелюд не заслуговує, щоб ви його помічали і шкодували", - написала медик.

Поради психологів

Промовляти: "Це тільки тіло, моя душа більше, сильніше, її схопити неможливо. Я в 1000 разів більше, ніж тіло. Це тільки тіло".

Дисоціація, тобто відділення від власних почуттів, це спосіб запобігти травмуванню. Вона зазвичай включається автоматично, але можна допомогти собі і свідомо.

Важливо не допускати почуття провини. Це не тому, що зі мною щось не так, це не тому, що я залишилася в місті, або вийшла за водою, або хороша, або молода, або жінка, це все потрібно відкинути свідомо. Винен ґвалтівник, винен окупант. Ви постраждали, ніякої вашої провини, ні в чому, ніякої. Це не про вас, це про нього. А ви залишаєтеся тією людиною, що і були, це вас не заплямує, немає.

Що робити після згвалтування

Якщо після згвалтування вас дали спокій і пряма загроза вашому життю відсутня, подбайте про своє тіло. Зробіть мінімальні гігієнічні процедури, хоча б вологими серветками, якщо вони є. Зазвичай в цей момент жінки відчувають непереборне бажання вмитися, змити з себе бруд. В умовах окупації це не завжди можливо. Не ризикуйте життям заради відра води.

Якщо на статевих органах залишилися травми і ви відчуваєте біль, то спробуйте використовувати "дружні" для слизової антисептики: розчин соди (1 ч. ложка на 0,5 літра води), просто чиста вода, дитячі безспиртові вологі серветки, тридерм мазь, левамеколь мазь, мазь триакутан, мазь бепантен, можна використовувати одноразово хлоргексидин (якщо хоч щось з цього є). Якщо є крем для рук - можна скористатися ним.

і ви відчуваєте біль, то спробуйте використовувати "дружні" для слизової антисептики: розчин соди (1 ч. ложка на 0,5 літра води), просто чиста вода, дитячі безспиртові вологі серветки, тридерм мазь, левамеколь мазь, мазь триакутан, мазь бепантен, можна використовувати одноразово хлоргексидин (якщо хоч щось з цього є). Якщо є крем для рук - можна скористатися ним. Не використовуйте спиртові антисептики або серветки, перекис водню, пантенол, рослинну олію або інші масляні розчини. У першу добу для зволоження слизової не використовуйте лубрикант. Лубриканти часто на водній основі, тому що вони часто гіперосмолярні і можуть викликати ще більше роздратування і запалення слизової.

перекис водню, пантенол, рослинну олію або інші масляні розчини. У першу добу для зволоження слизової не використовуйте лубрикант. Лубриканти часто на водній основі, тому що вони часто гіперосмолярні і можуть викликати ще більше роздратування і запалення слизової. Якщо у вас в аптечці раптом знайдуться антисептичні або антибактеріальні свічки, проставте їх 5-6 днів. Але, при наявності травм слизової, кровоточивості або гематом, бажано починати ставити свічки через добу, тому що буде дуже боляче. Особливо, якщо це свічки гексикону або свічки з бетадином. Підходять такі свічки: Поліжинакс, Флуомізин, Макмірор, далацин, тержинан, Гравагін, свічки з метронідазолом, клотримазолом, поведінка, синтоміцинові свічки, Метрогіл вагінальний та інше.

Поліжинакс, Флуомізин, Макмірор, далацин, тержинан, Гравагін, свічки з метронідазолом, клотримазолом, поведінка, синтоміцинові свічки, Метрогіл вагінальний та інше. Якщо ви в репродуктивному віці і не маєте надійної контрацепції (не приймаєте контрацептивні таблетки постійно, немає внутрішньоматкової спіралі), то є високий ризик отримати небажану вагітність. Особливо якщо у вас 6-16 день менструального циклу. На жаль, такі засоби, як спринцювання і глибоке протирання серветками або папером, не ефективні як засоби контрацепції. Якщо раптом у вас вдома або у доступних вам сусідок є в аптечці будь-які гормональні контрацептиви, то можна спробувати такий спосіб як метод Юспе. Подивіться склад контрацептиву - на упаковці зазвичай написано: етинілестрадіол доза може бути 0,02 мг, 0,025 мг, 0,03 мг, 0,035 мг і левоноргестрел (дроспіренон, дієногест). Для контрацептивного ефекту вам потрібно прийняти 0,1 мг етинілестрадіолу (тобто 5 табл по 0,02 мкг, 4 по 0,025 мкг, і 2 таблетки по 0,03 і 0,035 мкг) і не менше 0,5 мг левоноргестрелу. Через 12 годин повторити ту ж дозу.

Приклад

Якщо у вас або у сусідки знайшлися контрацептивні таблетки Джаз (містять 0,02 мг етинілестрадіолу і 3 мг диеногеста). Для контрацептивної дози 0,1 мг слід взяти 5 активних таблеток з упаковки і випити їх одночасно. Через 12 годин випити ще 5 таблеток.

Така контрацепція максимально ефективна, якщо ви приймете препарат в перші 24-72 години після незахищеного контакту.

При першій можливості - зверніться до гінеколога для огляду і можливого забору аналізів, що передаються статевим шляхом, та інфекції. Вам буде важко, але зробіть це і тіло вас віддячить.