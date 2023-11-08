Это становится неприятным сюрпризом. Какой нюанс нужно учесть при наследовании недвижимости

Чаще всего украинцы в завещаниях указывают, кому должна перейти их недвижимость после смерти. Но даже если вся документация составлена правильно, родственников умершего могут ждать неприятные "сюрпризы" после обнародования завещания.

О том, что нужно учесть наследникам, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Вертикаль" в Telegram .

Какой нюанс следует учесть при наследовании имущества

Юрист Кристина Очкур рассказывает, если в завещании указано только наследование квартиры, то все находящиеся в ней вещи, - не наследуются.

"По законодательству они переходят в собственность родственникам первой линии - то есть детям, жене или мужу. Бывает ситуации, когда муж завещает жене квартиру, а его дети от первого брака просто приезжают и выносят все вещи оттуда - дорогую мебель и всю технику", - говорит юрист.

Иногда с вещами умершего выносят даже вещи новой владелицы квартиры.

"В таком случае женщина бессильна и разобраться даже через суд - очень сложно. Потому что для того, чтобы доказать, что среди вещей умершего есть какие-то вещи, которые не принадлежали ему - это надо как-то описывать их, составлять соответствующие акты. То есть, фиксировать - какие были вещи и какие остались", - объясняет Очкур.

При этом она добавляет, что нотариусы могут составлять акт описания наследственного имущества.

"Поэтому стоит себе взять на заметку для разрешения такой ситуации. Но, к сожалению, об этом мало кто знает. Поэтому если у вас такая ситуация, что вы унаследовали недвижимость, но там еще куча вещей умершего, то лучше составить акт описания имущества. Потому когда наследники начнут забирать что-то из квартиры, чтобы не было лишних проблем, а как показывает практика, такое происходит часто", - добавляет адвокат.

Можно ли обжаловать завещание

Бывают случаи, когда завещание может быть признано недействительным. Около 60% исков об обжаловании завещания подают близкие и дальние родственники, дети от предыдущих браков, которые считают, что их обделили по наследству.

Обжаловать завещание можно в течение 3 лет со дня, когда человек узнал или мог узнать о нарушении своего права на наследство.

Завещание оспаривать могут наследники по закону (дети умершего лица, его муж или жена, родители, другие родственники), наследник по другому завещанию, а также лицо, в пользу которого осуществлен завещательный ответ.