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Как отличить натуральный сыр от подделки прямо в супермаркете: вот на что обратить внимание

Как отличить настоящий сыр от подделки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас на прилавках магазинов есть огромный выбор сыров и сырных изделий. Следует знать, что это не одно и то же. Необходимо выбирать именно настоящий сыр, ведь он действительно полезен для здоровья.

Об этом сообщает 5-Minute Crafts.

Из чего делают сыр

Настоящий сыр производят из молока коров, овец и коз. Каждый вид сыра отличается не только типом молока, но и способом обработки, а также использованными ферментами, бактериями или плесенью.

Вкус и консистенция сыра зависят от молока и времени выдержки. Основными ингредиентами сыра являются:

  • молоко;
  • соль;
  • бактерии.

Как отличить натуральный сыр от подделки

В частности, многие сорта натурального сыра стоят дорого, ведь для изготовления 1 килограмма сыра используют около 10 литров молока. Поэтому в супермаркетах можно найти более дешевую сырную продукцию.

Отличить натуральный сыр от сырного продукта можно с помощью этих советов:

  • Цена - натуральный сыр обойдется дороже сырного продукта;
  • Информация на этикетке - всегда внимательно читайте надписи на упаковке. Если есть надпись "творожный продукт", то это не настоящий сыр;
  • Составляющие - настоящий сыр имеет всегда простой и краткий список ингредиентов. Твороги содержат эмульгаторы, консерванты, растительное масло, сахар и другие вредные добавки;
  • Проверьте ингредиенты на наличие заменителей молочного жира - их используют только в аналогах сыра и различных творожных продуктах.

Добавим, что в состав сырного продукта входит не более 20% молока, крахмала, кокосового масла, пальмового масла и заменителей молочного жира.

Следует также обратить внимание на запах продукта. Настоящий сыр пахнет молоком, а сырный продукт имеет ощутимый химический кисловатый запах.

Недавно мы сообщали, что в Украине изменились цены на молоко, творог и масло. В частности, стоимость некоторых продуктов выросла.

Также мы писали, как сделать домашний творог из одного литра молока.

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