Как отличить натуральный сыр от подделки прямо в супермаркете: вот на что обратить внимание

Из чего делают сыр

Настоящий сыр производят из молока коров, овец и коз. Каждый вид сыра отличается не только типом молока, но и способом обработки, а также использованными ферментами, бактериями или плесенью.

Вкус и консистенция сыра зависят от молока и времени выдержки. Основными ингредиентами сыра являются:

молоко;

соль;

бактерии.

Как отличить натуральный сыр от подделки

В частности, многие сорта натурального сыра стоят дорого, ведь для изготовления 1 килограмма сыра используют около 10 литров молока. Поэтому в супермаркетах можно найти более дешевую сырную продукцию.

Отличить натуральный сыр от сырного продукта можно с помощью этих советов:

Цена - натуральный сыр обойдется дороже сырного продукта;

Информация на этикетке - всегда внимательно читайте надписи на упаковке. Если есть надпись "творожный продукт", то это не настоящий сыр;

Составляющие - настоящий сыр имеет всегда простой и краткий список ингредиентов. Твороги содержат эмульгаторы, консерванты, растительное масло, сахар и другие вредные добавки;

Проверьте ингредиенты на наличие заменителей молочного жира - их используют только в аналогах сыра и различных творожных продуктах.

Добавим, что в состав сырного продукта входит не более 20% молока, крахмала, кокосового масла, пальмового масла и заменителей молочного жира.

Следует также обратить внимание на запах продукта. Настоящий сыр пахнет молоком, а сырный продукт имеет ощутимый химический кисловатый запах.