Как отличить натуральный сыр от подделки прямо в супермаркете: вот на что обратить внимание

Сейчас на прилавках магазинов есть огромный выбор сыров и сырных изделий. Следует знать, что это не одно и то же. Необходимо выбирать именно настоящий сыр, ведь он действительно полезен для здоровья.
Об этом сообщает 5-Minute Crafts.
Настоящий сыр производят из молока коров, овец и коз. Каждый вид сыра отличается не только типом молока, но и способом обработки, а также использованными ферментами, бактериями или плесенью.
Вкус и консистенция сыра зависят от молока и времени выдержки. Основными ингредиентами сыра являются:
В частности, многие сорта натурального сыра стоят дорого, ведь для изготовления 1 килограмма сыра используют около 10 литров молока. Поэтому в супермаркетах можно найти более дешевую сырную продукцию.
Отличить натуральный сыр от сырного продукта можно с помощью этих советов:
Добавим, что в состав сырного продукта входит не более 20% молока, крахмала, кокосового масла, пальмового масла и заменителей молочного жира.
Следует также обратить внимание на запах продукта. Настоящий сыр пахнет молоком, а сырный продукт имеет ощутимый химический кисловатый запах.
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