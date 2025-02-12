Как восстановиться после бессонной и тревожной ночи: что надо есть и пить

Бессонная ночь может иметь значительное влияние на организм, вызывая чувство усталости, стресса и нарушения циркадных ритмов. Однако, существуют научно обоснованные способы помочь организму восстановиться и вернуться к нормальному функционированию.
Как помочь себе прийти в себя после тяжелой ночи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога и нутрициолога Оксаны Скиталинской в Facebook.
Накопление аденозина
Это вещество вызывает чувство усталости. Короткий сон или физическая активность помогают уменьшить его уровень.
Повышенный уровень кортизола
Гормон стресса может ухудшить функции нервных клеток. Релаксационные техники и сбалансированное питание способствуют его снижению.
Изменения в экспрессии генов
Циркадные гены могут быть нарушены, но дневной свет и физическая активность помогают восстановить их нормальную работу.
Больше дневного света
Проведите время на свежем воздухе или у окна. Свет помогает настроить внутренние часы.
Гидратация
Выпейте стакан теплой воды, а также поддерживайте водный баланс в течение дня. Вода способствует выведению токсинов и снижению уровня кортизола.
Питательный завтрак
Употребляйте белок (яйца), сложные углеводы (цельнозерновой хлеб), полезные жиры и противовоспалительные вещества. Добавьте витамины группы B и антиоксиданты.
Добавки
Лецитин может улучшить работу мозга и других органов.
Травяные чаи
Пейте ромашку, мяту, лемонграсс и имбирь - они обладают успокаивающими свойствами.
Физическая активность
Пробежка или прогулка на свежем воздухе, а также упражнения для верхней части корпуса улучшают кровообращение и стимулируют выработку полезных веществ.
Релаксационные техники
Упражнение "4-7-8" помогает быстро расслабиться и снизить уровень стресса.
Короткий дневной сон
Если у вас есть возможность, вздремните 15-20 минут до 16:00. Это поможет уменьшить сонливость и восстановить энергию.
Скиталинская отметила, что это общие рекомендации, но, если у вас есть проблемы со сном на постоянной основе - то лучше обратиться к врачу.
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