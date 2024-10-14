Как открыть собственное дело и не "прогореть". 5 фатальных ошибок начинающих предпринимателей

Ошибка №1: недостаточное исследование рынка

Создание классной бизнес-идеи - это лишь первый шаг, который нужно сделать человеку, мечтающему о собственном деле. Впрочем, большинство новичков считают, что этого достаточно и удивляются, почему сразу после старта у них возникают проблемы.

Крутая идея - это хорошо, но чтобы она стала прибыльной нужно изучить рынок. Найдите ответы на важные вопросы:

Найдется ли для нового товара или услуги необходимое количество клиентов?

Есть ли на рынке конкуренты?

Как лучше позиционировать продукт, чтобы выгодно выделиться?

"Для любого бизнеса критически важно понимание, кто является вашим клиентом. Поэтому исследование портрета целевой аудитории - задача номер один. С потенциальными клиентами желательно делать интервью, чтобы узнать о них больше", - объясняет финансовый советник.

Ошибка №2: отсутствие бизнес-плана

Без четкого бизнес-плана даже опытному предпринимателю сложно установить конкретные цели и понять, как их достичь. Отсутствие плана - это куча рисков. Среди них - хаотическое управление средствами (вы можете тратить больше, чем зарабатываете).

Невозможность привлечь инвестиции (инвесторы всегда просят презентовать бизнес-план, чтобы оценить потенциал дела). Неэффективное управление временем и ресурсами (без плана можно выполнять второстепенные задачи вместо главных).

"Как финансовая советница, я всегда предлагаю клиентам иметь три сценария развития событий: оптимистический, базовый и пессимистический. Бизнесмен должен понимать, в какое русло направить бизнес при тех или иных обстоятельствах", - говорит эксперт.

Следует упомянуть еще одну ошибку. Большинство начинающих не планируют привлекать дополнительные инвестиции на операционные расходы, пока бизнес выходит на точку безубыточности.

Многим кажется, как только откроется дверь их салона красоты, кофейни или другого бизнеса и поток клиентов будет таким большим, что бизнес сразу будет покрывать все текущие расходы. Но обычно первые полгода бизнес убыточен, поэтому важно доинвестировать средства. Это нормально.

Ошибка №3: неэффективный маркетинг

Если у бизнесмена-новичка отсутствует четкое понимание, кому нужен его товар или услуга, он может направить маркетинговую кампанию не на ту целевую аудиторию.

Еще одно распространенное заблуждение: неправильный выбор каналов коммуникации. Вы можете рекламировать товар в Facebook, но потенциальные покупатели находятся в TikTok.

К сожалению, каждый третий украинский бизнес закрывается в первый год работы, потому что не может найти достаточное количество клиентов.

"Неудачная идея - закладывать минимальный бюджет на маркетинг, ведь когда открывается новый бизнес о нем как-то должны узнать клиенты. Для этого нужны средства на рекламу. Также не стоит закладывать слишком большой бюджет, если вы не можете понять, конвертируются ли впоследствии потраченные деньги в доходы. Принесет ли это реальную пользу бизнесу", - объясняет финансовая консультантка.

Совет на миллион. Прежде чем запускать бизнес на полную мощность, произведите тестовый запуск. Вы увидите реакцию потребителей и сможете адаптировать бизнес-стратегию, чтобы минимизировать риски.

Елена Шепель, финансовый эксперт (фото: instagram.com/elena.shepel_finance)

Ошибка №4: неправильный выбор ценовой стратегии

Поставить завышенную цену на товар - еще и соблазн для бизнесмена, который начинает свое дело. Но не нужно забывать, что клиенты всегда могут выбрать ваших конкурентов, предлагающих более низкие цены.

"Если поставить высокую цену на товар и не обосновать ее дорогим визуалом или правильными месседжами, это может создать впечатление, что продукт не стоит этих средств. Необоснованная цена может плохо повлиять на бренд и спровоцировать отток клиентов. В то же время слишком низкая цена приведет к демпингу на рынке" Но ценовой войны с конкурентами. Но самый большой минус - ваш товар будут воспринимать как низкокачественный. Поэтому ищите золотую середину", - предупреждает Елена.

Ошибка №5: отсутствие финансового учета и анализа

Не имея опыта в управлении денежными потоками, владельцы стартапов часто попадают в кассовые разрывы, когда имеющихся в бизнесе денег не хватает на покрытие плановых расходов.

Без финансового учета невозможно понять, сколько денег зарабатывает бизнес, а сколько тратится. Невозможно планировать бюджет. Неправильный учет вообще может вызвать ошибки в отчетах перед налоговыми органами.

"Сюда относится и игнорирование налогов, что приведет к штрафам и проблемам с законодательством. За изменениями в сфере налогов начинающему нужно следить особенно придирчиво. В украинском обществе к ошибкам относятся как к чему-то очень плохому, а их нужно воспринимать философски. Понимать, что любая ошибка - это полезный опыт. И если что-то не вышло из первой попытки - обязательно выйдет из второй!" - резюмирует Шепель.