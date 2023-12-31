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Как открыть вино без штопора: невероятно простой лайфхак с ножом и вилкой

Воскресенье 31 декабря 2023 17:01
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Как открыть вино без штопора: невероятно простой лайфхак с ножом и вилкой Как открыть бутылку без штопора (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Иногда бывает так, что во время вечеринки или праздника теряется штопор, или его просто забывают принести. Но как тогда открыть вино? Оказывается, справиться с этой задачей можно благодаря обычной вилке и неострому ножу.

Как открыть вино без штопора, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: TikTok-аккаунт блогершипод ником ty.ree.suh, сайт Gazeta.pl.

Как открыть вино без штопора в гостях или дома

Блогерша Тереза поделилась, что нашла невероятно простой способ откупорить бутылку вина. Для этого ей понадобился неострый нож и вилка. Принцип ее лайфхака невероятно прост.

Нож нужно вставить в пробку. А потом "вцепитесь" зубцами вилки в нож, чтобы у вас получился механизм, похожий на штопор. И начинайте крутить.

Как открыть вино без штопора: невероятно простой лайфхак с ножом и вилкой

Открыть вино без штопора просто (скриншот)

Вы поймете, что все делаете правильно, когда пробка начнет постепенно выходить из бутылки. Не торопитесь, все получится, но открывать вино нужно осторожно.

Как открыть вино без штопора: невероятно простой лайфхак с ножом и вилкой

Блогерша нашла способ открыть вино ножом (скриншот)

Как открыть бутылку вина зажигалкой - дополнительный лайфхак

Также вы можете заменить штопор обычной зажигалкой. Просто начните осторожно прогревать горло бутылки, пробка постепенно начнет выходить. Но стоит учесть, что это рисковый метод, ведь бутылка может лопнуть, а также есть риск обжечься от нагретого зажигалкой стекла.

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