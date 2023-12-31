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Як відкрити вино без штопора: неймовірно простий лайфхак з ножем та виделкою

Неділя 31 грудня 2023 17:01
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Як відкрити вино без штопора: неймовірно простий лайфхак з ножем та виделкою Як відкрити пляшку без штопора (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Іноді буває так, що під час вечірки або свята губиться штопор, або його ж просто забувають принести. Але як тоді відкрити вино? Виявляється, впоратися із цією задачею можна завдяки звичайній виделці та негострому ножу.

Як відкрити вино без штопора, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: TikTok-акаунт блогерки під ніком ty.ree.suh, сайт Gazeta.pl.

Як відкрити вино без штопора в гостях або вдома

Блогерка Тереза поділилася, що знайшла неймовірно простий спосіб відкоркувати пляшку вина. Для цього їй знадобився негострий ніж та виделка. Принцип її лайфхаку неймовірно простий.

Ніж потрібно вставити у пробку. А потім "вчепіться" зубцями виделки у ніж, аби у вас вийшов механізм, схожий на штопор. І починайте крутити.

Як відкрити вино без штопора: неймовірно простий лайфхак з ножем та виделкою

Відкрити вино без штопора просто (скріншот)

Ви зрозумієте, що робите усе правильно, коли пробка почне поступово виходити з пляшки. Не поспішайте, усе вийде, але відкривати вино потрібно обережно.

Як відкрити вино без штопора: неймовірно простий лайфхак з ножем та виделкою

Блогерка знайшла спосіб відкрити вино ножем (скріншот)

Як відкрити пляшку вина запальничкою - додатковий лайфхак

Також ви можете замінити штопор звичайною запальничкою. Просто почніть обережно прогрівати горло пляшки, пробка поступово почне виходити. Але варто врахувати, що це ризиковий метод, адже пляшка може луснути, а також є ризик обпектися від нагрітого запальничкою скла.

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