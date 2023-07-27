Как выбрать и сварить вкусную кукурузу: главные секреты от шеф-поваров

Как выбрать кукурузу

Эта "царица полей" делится на разные сорта: кормовая, кукуруза для попкорна и сладкие сорта, которые идут в пищу свежими или для консервации.

При выборе початков постарайтесь попробовать одно зернышко. Если оно сладкое и сочное, то можете покупать. Если зерна сухие и твердые, то не надейтесь, что она после приготовления изменит свой вкус.

Самая вкусная кукуруза - совсем молодая. Такие кочаны завернуты в зеленые листья, а не в желтоватые. Зерна у молодой кукурузы молочно-желтые и мягкие.

При покупке старайтесь выбирать кочаны одинакового размера, чтобы они равномерно варились.

Как правильно готовить кукурузу

С каждого кочана снимите листья, и сложите початки в кастрюлю. Для варки кукурузы выбирайте кастрюлю с толстыми стенками, можно взять чугунную.

Листья от початков можно сложить на дно кастрюли. Залейте водой и оставьте на 2 часа. Потом воду слейте.

В кастрюлю налейте чистую воду и поставьте на огонь. Доведите до кипения. А после этого бросьте туда початки.

Молодой кукурузе хватит 20-30 минут, более зрелой - 30-40 минут. А початки сладкого сорта бондюэль варятся очень быстро - 10-15 минут.

Чтобы проверить готовность, попробуйте на вкус пару зерен. Перед тем как выключить огонь, посолите. Заранее соль не добавляйте, иначе зерна будут твердыми.

Когда кукуруза сварилась, слейте воду, закройте кастрюлю крышкой и заверните в полотенце. Дайте настояться еще 30 минут.

А вот известная телеведущая Лилия Ребрик советует солить уже готовую кукурузу, а еще - смазать ее сливочным маслом.

Готовую кукурузу можно хранить в холодильнике, но не более 3 суток.

Секретные лайфхаки приготовления кукурузы

В микроволновке. Возьмите молодой початок, помойте, уберите листья и заверните в хлопчатобумажное полотенце. Потом положите на блюдо и поставьте в микроволновую печь. Поставьте таймер на 5 минут. После выключения сразу дверцу не открывайте, дайте початкам остыть.

На молоке. Этим способом можно варить кукурузу для детей. А еще он отлично подходит для более зрелых початков. Доведите воду до кипения и добавьте туда молоко любой жирности (3 части молока на 1 часть воды) и 100 г сливочного масла. Положите в молочную воду початки и варите 6-8 минут. Более зрелую - до 30 минут.