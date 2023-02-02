Как выбрать сладкие и спелые апельсины в магазине: простые и действенные способы

При выборе фрукта на рынке или магазине не всегда можно угадать с его вкусовыми свойствами. Иногда спелый с виду апельсин может оказаться слишком кислым.

Запах

Спелый апельсин всегда будет обладать явным насыщенным запахом. Поэтому всегда рекомендуется нюхать апельсины перед покупкой, чтобы удостовериться в их спелости.

Однако если выбирать апельсин на рынке зимой, то от мороза запах может быть очень слабым и практически не ощущаться.

Яркая кожура

Сначала нужно осмотреть кожуру апельсина. Она должна быть яркой и равномерно окрашенной. У апельсинов сладких сортов кожура гладкая и имеет единичные вкрапления красного цвета.

Вес фруктов

Часто по весу апельсина можно определить его сочность. Обычно считается, что чем сочный апельсин - тем больше вероятность, что он вкусный.

Можно просто взять каждый фрукт в руку (если визуально апельсин велик, но на деле легкий - явный признак, что он будет невкусным).

Также важно помнить, что тяжелый фрукт - не значить большой. Все потому, что апельсины больших размеров не всегда отличаются сладостью.

К сладким сортам относятся апельсины с ярко выраженным "пупком" (верхушкой плода). В разрезе этой верхушки можно увидеть еще один небольшой плод.

Внешний вид

Еще одним явным показателем спелости апельсина является его внешний вид и форма. Если апельсин помят и мягок при нажатии, то высока вероятность, что он не будет вкусным и сочным.