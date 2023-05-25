Как выбрать безопасные мясные консервы в магазине, чтобы не отравиться

В магазине можно купить разнообразную мясную консервацию. В частности, когда нет возможности готовить из свежих продуктов, стоит знать как выбрать качественные консервы, чтобы не отравиться.

Об этом сообщила нутрициолог и диетолог Галина Сеник в Instagram .

Постучите по крышке

Прежде чем покупать консервы в магазине, нужно постучать по крышке. Глухой звук является признаком наличия воздуха, способствующего размножению вредных бактерий.

Дата изготовления

Диетолог говорит, что нужно внимательно посмотреть на дату производства и срок годности консервы, чтобы не купить просроченный продукт. А это в свою очередь поможет избежать отравления.

Состав

По ДСТУ в составе мягких консервов должно быть только мясо, специи, вода и жир. А в консервы, изготовленные по ТУ, производитель может добавлять дополнительные ингредиенты.

Поэтому следует покупать качественные консервы с понятным и простым составом.

Внешний вид

Банки у фабричных консервов должны быть гладкими, без трещин, деформаций, ржавчины и черных пятен. Допускаются незначительные вмятины, матовость и следы оборудования. Любые повреждения могут спровоцировать рост вредных микроорганизмов, что влечет за собой опасность для жизни и здоровья человека.

Также недопустимо, чтобы крышка была вздутой. При недостаточной стерилизации банок, нарушении режима температуры или нарушении герметичности банок в них после стерилизации происходит усиленный рост микроорганизмов.

Для долгосрочного хранения избегайте покупки консервации на стихийных рынках и в магазинах без надлежащих условий хранения.