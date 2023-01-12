Такая обувь портит образ! Стилистка назвала модель, которую нельзя сочетать с юбками
Женщины всегда стремятся выглядеть хорошо. Однако безупречный образ очень легко испортить неправильно подобранной обувью. Особенно сложно зимой, когда ассортимент сезонной обуви крайне ограничен.
О том, как гармонично соединить юбки с зимней обувью и какие образы лучше избегать, объяснила стилистка в Instagram.
Какую обувь не стоит носить с платьями зимой
"Длина миди в юбках немного устарела и подходит очень небольшому количеству девушек. В частности хрупким красавицам роста менее 160 см. Миди с низкой обувью выглядит очень "офисно". А еще юбка, колготки и обувь образуют 3 большие горизонтальные линии, которые делают ваши ножки в 1,5 раза больше. Поэтому с миди носите высокую обувь в цветовой палитре юбки", - объясняет эксперт.
Чуть проще с подбором обуви к юбкам и платьям мидакси. Эта длина подходит почти всем.
При каких условиях можно совмещать юбки с низкой обувью:
- Колготки должны быть цвета обуви и достаточно плотные
- У юбки должен быть вырез
- Обувь должна оканчиваться на узкой части ноги или быть совсем низкой
- Вы должны быть готовы к тому, что такой образ визуально немного "тяжелее" чем с обувью, которая заходит под юбку.
А еще учитывайте каблуки и объем подошвы. Низкая обувь, плоская, с округлым носком точно не подойдет под юбку.
Что касается кроссовок, то они подходят под мягкие трикотажные, достаточно объемные платья. Чтобы миксовать их с классической юбкой-карандашом, нужно немного заморочиться.
"Чтобы проверить, подходит ли ваша обувь к образу, посмотрите на себя с расстояния 3 метров. Если все гармонично выглядит, тогда оставляйте, как есть", - советует стилистка.
Низкая обувь плохо сочетается с юбками (фото: фото: freepik)
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