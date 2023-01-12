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Такая обувь портит образ! Стилистка назвала модель, которую нельзя сочетать с юбками

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Четверг 12 января 2023 21:09
Такая обувь портит образ! Стилистка назвала модель, которую нельзя сочетать с юбками Какую обувь следует носить с юбками зимой (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Женщины всегда стремятся выглядеть хорошо. Однако безупречный образ очень легко испортить неправильно подобранной обувью. Особенно сложно зимой, когда ассортимент сезонной обуви крайне ограничен.

О том, как гармонично соединить юбки с зимней обувью и какие образы лучше избегать, объяснила стилистка в Instagram.

Какую обувь не стоит носить с платьями зимой

"Длина миди в юбках немного устарела и подходит очень небольшому количеству девушек. В частности хрупким красавицам роста менее 160 см. Миди с низкой обувью выглядит очень "офисно". А еще юбка, колготки и обувь образуют 3 большие горизонтальные линии, которые делают ваши ножки в 1,5 раза больше. Поэтому с миди носите высокую обувь в цветовой палитре юбки", - объясняет эксперт.

Чуть проще с подбором обуви к юбкам и платьям мидакси. Эта длина подходит почти всем.

При каких условиях можно совмещать юбки с низкой обувью:

  • Колготки должны быть цвета обуви и достаточно плотные
  • У юбки должен быть вырез
  • Обувь должна оканчиваться на узкой части ноги или быть совсем низкой
  • Вы должны быть готовы к тому, что такой образ визуально немного "тяжелее" чем с обувью, которая заходит под юбку.

А еще учитывайте каблуки и объем подошвы. Низкая обувь, плоская, с округлым носком точно не подойдет под юбку.

Что касается кроссовок, то они подходят под мягкие трикотажные, достаточно объемные платья. Чтобы миксовать их с классической юбкой-карандашом, нужно немного заморочиться.

"Чтобы проверить, подходит ли ваша обувь к образу, посмотрите на себя с расстояния 3 метров. Если все гармонично выглядит, тогда оставляйте, как есть", - советует стилистка.

Такая обувь портит образ! Стилистка назвала модель, которую нельзя сочетать с юбкамиНизкая обувь плохо сочетается с юбками (фото: фото: freepik)

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