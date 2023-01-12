Такая обувь портит образ! Стилистка назвала модель, которую нельзя сочетать с юбками

Женщины всегда стремятся выглядеть хорошо. Однако безупречный образ очень легко испортить неправильно подобранной обувью. Особенно сложно зимой, когда ассортимент сезонной обуви крайне ограничен.

О том, как гармонично соединить юбки с зимней обувью и какие образы лучше избегать, объяснила стилистка в Instagram .

Какую обувь не стоит носить с платьями зимой

"Длина миди в юбках немного устарела и подходит очень небольшому количеству девушек. В частности хрупким красавицам роста менее 160 см. Миди с низкой обувью выглядит очень "офисно". А еще юбка, колготки и обувь образуют 3 большие горизонтальные линии, которые делают ваши ножки в 1,5 раза больше. Поэтому с миди носите высокую обувь в цветовой палитре юбки", - объясняет эксперт.

Чуть проще с подбором обуви к юбкам и платьям мидакси. Эта длина подходит почти всем.

При каких условиях можно совмещать юбки с низкой обувью:

Колготки должны быть цвета обуви и достаточно плотные

У юбки должен быть вырез

Обувь должна оканчиваться на узкой части ноги или быть совсем низкой

Вы должны быть готовы к тому, что такой образ визуально немного "тяжелее" чем с обувью, которая заходит под юбку.

А еще учитывайте каблуки и объем подошвы. Низкая обувь, плоская, с округлым носком точно не подойдет под юбку.

Что касается кроссовок, то они подходят под мягкие трикотажные, достаточно объемные платья. Чтобы миксовать их с классической юбкой-карандашом, нужно немного заморочиться.

"Чтобы проверить, подходит ли ваша обувь к образу, посмотрите на себя с расстояния 3 метров. Если все гармонично выглядит, тогда оставляйте, как есть", - советует стилистка.

Низкая обувь плохо сочетается с юбками (фото: фото: freepik)