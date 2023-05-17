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Как выбрать комфортное посадочное место в самолете: советы от украинских пилотов

Как выбрать посадочное место в самолете (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Путешествия в самолете многим людям могут даваться непросто, однако если вы выберете удобное посадочное место, то проблема может быть решена. Вдобавок место играет роль и в случае, если вы летите с ребенком или животным.

Об этом рассказали на странице Государственного музея авиации Украины имени Антонова в Facebook.

На что обратить внимание при выборе места

Чтобы ваш полет не превратился в кошмар, научитесь ориентироваться в салоне авиалайнера.

Если вам нужно совершить перелет с ребенком, лучше выбирать места в первых рядах, где можно разместить детскую трубку и никому не мешать.

В случае, если ваш полет будет длиться дольше двух часов, не стоит покупать места в последнем ряду и перед аварийной дверью самолета. Дело в том, что в этой части самолета не откидывается спинка кресла, а соответственно весь длинный перелет вам будет неудобно сидеть.

Если вам нужно часто посещать туалет, лучше выбрать места у прохода в начале или в хвосте самолета.

Эти советы помогут вам выбрать удобное место в салоне самолета (фото: Freepik)

Для многих пассажиров лучший вариант - центральная часть авиалайнера. Здесь тряска не так ощутимая, как в хвосте, и есть достаточная удаленность от туалетов, где иногда собирается очередь из пассажиров.

Единственный момент, который может мешать, - это близкое расположение шумно работающих двигателей. Кроме того, крылья самолета закрывают обзор некоторых иллюминаторов, так что у вас не будет возможности полюбоваться панорамой.

К тому же, в полете часто может возникнуть необходимость подзарядки гаджета. Особенно важен этот момент для тех, кто планирует работать на борту самолета. Выбирая себе комфортное место, следует уточнить у регистратора точки расположения розеток и есть ли они вообще.

Ранее мы писали, какое место в самолете наиболее безопасное.

Читайте также, как успокоиться в самолете без таблеток и алкоголя.

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